Óriási gitár került az Ohridi-tóba Blue Electric Light című turnéja keretében Lenny Kravitz négyszeres Grammy-díjas zenész, énekes óriási gitárt helyeztetett el az Ohridi-tóba, ezzel hívva fel a figyelmet augusztus 4-i koncertjére. Az északmacedón koncertet is szervező Avalon International Booking közösségi oldalán megjelent közlemény szerint Lenny Kravitz ezzel a látványos elemmel szerette volna meglepni az ohridiakat. A 60 éves zenész-énekes a turnéval tizenkettedik stúdióalbumát, a Blue Electric Light-ot népszerűsíti. A szervezők közlése szerint viszont az ohridi koncerten nemcsak az új album dalai csendülnek fel, hanem a jól ismert és népszerű slágerek is, amelyek meghatározták Lennyi Kravitz több mint három évtizedes pályafutását.

MTI [2024.07.29.]