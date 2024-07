Novemberben Budapesten újrázik az Accept Az Accept bizony elkényezteti a magyar rajongóit, hiszen a nagysikerű Rockmaraton fesztiválos koncert után novemberben ismét hazánkba érkezik, ezúttal a HUMANOID TOUR 2024 körút keretében. A német heavy metal gépezet Humanoid lemeze idén árpilisban jelent meg a Napalm Records égisze alatt, a brit producer lángelme, Andy Sneap (Judas Priest, Amon Amarth, Testament, Saxon, stb). keze pedig újfent benne volt.



A lemez tehát megkapja a méltón neki járó headliner turnét, a budapesti állomás pedig november 11-én a Barba Negrában lesz. A turné különleges vendége a walesi Phil Campbell and the Bastard Sons lesz. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Continental Concerts bemutatja:

ACCEPT - HUMANOID WORLDWIDE TOUR 2024

különleges vendég: Phil Campbell and The Bastard Sons

2024.11.10.

Barba Negra Red Stage

Kapunyitás: 18:00

