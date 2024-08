A Parkot is meghódította A GRUND - vígszínházi fiúzenekar Először lépett fel Budapest legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén, A Pál utcai fiúk című musical ősbemutatójának fiatal színművészeiből alakult zenekar, A GRUND. Fesztbaum Béla ötlete nyomán Ember Márk, Medveczky Balász, Zoltán Áron és Wunderlich József alkotják a csapatot. A 2017-ben alakult zenekar első koncertjét a Vígszínház lépcsőjén adta, az ötvenediket már a Budapest Park színpadán. Rendszeresen koncerteznek a Vígszínházban, visszatérő fellépői a balatonboglári Kultkikötőnek, valamit elcsíphetők őket különböző fesztiválon is. Legközelebb a szigetszentmiklósi Summerfesten lépnek fel augusztus 19-én. Koncertjeiken a Pál utcai fiúk dalai mellet több legendás vígszínházi előadás zenei anyagából csendülnek fel dallamok. Népszerű Presser szerzemények és jól ismert rock klasszikusok váltják egymást a hazai és a világ zenei palettájáról.



Így volt ez a Parkban is, egymás után szólaltak meg a világslágerek és a jól ismert musical dallamai. Elképesztő energiák mozogtak a zenekar és a rajongók között, csodás hangulatot varázsoltak a nyári éjszakába. A koncerten készült fotók minden bizonnyal hűebben adják vissza az este hangulatát, mint a szavak. A GRUND - vígszínházi fiúzenekar koncert képekben - klikk a fotóra Fotó: Petró Adri

[2024.08.09.]