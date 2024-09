Világhírű balett-társulat debütál decemberben Budapesten Nincs karácsony Diótörő nélkül, Csajkovszkij klasszikusa ugyanis évtizedek óta az ünnepi készülődés elengedhetetlen része. Idén december 22-én, néhány nappal karácsony előtt a Budapest Kongresszusi Központ közönsége is átélheti Klara, a kislány és a fa alatt talált Diótörő csodálatos kalandját, amely most először látható Magyarországon a kiváló ukrán társulat, az Ukrainian Classical Ballet előadásában. Az Ukrainian Classical Ballet egyet jelent a kiváló produkciókkal, a hagyomány és a modernitás ötvözésével. A csak rájuk jellemző új kifejezési formák, amelyek a klasszikus történetek új látásmódját eredményezik, teszik egyedivé darabjaikat világszerte. Több mint 800 alkalommal léptek fel a világ 20 országában, Diótörő előadásuk 2023-ban 50 ezer nézőt nyűgözött le Európában és most először Magyarországon is látható k . A világhírű történet egyedi technikai és rendezői megoldásokkal, különleges látványvilággal, vizuális effektekkel, modern vetítéssel elevenedik meg közvetlenül karácsony előtt, a Budapest Kongresszusi Központban. A diótörő, Pjotr Iljics Csajkovszkij utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve, ma már a karácsony szimbóluma, azonban ez korántsem volt mindig így. A 132 évvel ezelőtt, a szentpétervári Marinszkij színházban bemutatott mű kezdetben mérsékelt sikert aratott csupán és sokáig nem lett a balettrepertoárok meghatározó eleme. Az 1920-as évek második felében kezdték újra felfedezni a darabot, Budapesten 1927-ben vették elő először, elsősorban a zenéje miatt. Az idei adventi időszak különlegessége a legendás téli történet, amely generációk óta ejti rabul a közönség szívét világszerte. Új feldolgozása egy világhírű társulat előadásában az egész család számára különleges szórakozást ígér. Jegyvásárlás Fotó: Darja Stravs Tisu [2024.09.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.13.]

