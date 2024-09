A Csókos asszony operett bemutatójával indult a színházi évad Miskolcon Szeptember 20-án mutatta be a miskolci teátrum a Csókos asszony című operettet Szőcs Artur rendezésében. A grandiózus produkció elképesztő látványvilággal érkezett a Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházába. „A józsefvárosi Nagytemplom utcában talált gyermek, Pünkösdi Kató szépséges, ígéretes színinövendékké serdült, épp eljegyzésére készül a zongorista, Dorozsmai Pistával, és már úgy tűnik, minden olyan, akár egy tündérmesében, ám a bohém vőlegény szégyenében mégsem jelenik meg az ünnepségen, mert előző éjszaka a nagy mulatás hevében zálogba csapta a jegygyűrűket. Megjelenik viszont a dúsgazdag báró, Tarpataky, aki csöppet sem kétértelmű ajánlataival ostromolja a lányt. Lesz itt gond és baj elég...” Ami pedig a muzsikát illeti, sok más mellett ebben az operettben csendülnek fel olyan halhatatlan slágerek, mint például az „Éjjel az omnibusz tetején,” a „Gyere te nímand,” a „Mi muzsikus lelkek” vagy épp a „Van a Bajza utca sarkán...”. Zerkovitz Béla operettje parádés szereposztással érkezett a Miskolci Nemzeti Színház színpadára. Seres Ildikó (Jászai-díjas) és Eperjesi Erika színművésznők nélkül elképzelhetetlen lenne egy operett Miskolcon, ők Hunyadiné szerepében lépnek színpadra, de Gáspár Tibor (Jászai-díjas, Érdemes művész) és Salat Lehel színművészek is évek óta biztos pontjai a zenés előadásoknak – a közönség nagy örömére, ők ezúttal Kubanek megformálói. Báró Tarpatakyt Szőcs Artur rendező mellett nem más kelti életre, mint Mertz Tibor Jászai-díjas színművész. A társulat fiatal színművészei és egyetemista színművész hallgatói is megmutathatják a miskolci közönségnek, mit tudnak: Pünkösdi Kató szerepében Baranyi Emma színművésznő mellett Mikita Dorka Júlia egyetemi hallgatót láthatja a nagyközönség, aki utolsó egyetemi évének gyakorlati idejét tölti a Miskolci Nemzeti Színházban. Dorozsmai Pista szerepében Rózsa Krisztián mellett Tóth Dominik lép színpadra, Ibolya Edét pedig Börcsök Olivér, valamint – Feczesin Kristóf színművész műtétből való felépülése idejéig – Puskás Balázs formálja meg másodszereposztásban, aki szintén utolsó egyetemi évének gyakorlatát tölti a miskolci teátrumban. Rica-Maca szerepében az utánozhatatlan páros, Czvikker Lilla és Varga Andrea színművésznőket láthatja a nagyérdemű, Osváth Tibor énekkari művész Salvatore, míg Molnár Anna színművésznő Gramschné szerepében fog tündökölni a Csókos asszony operettben. A látványvilág Kovács Dániel Ambrus díszlettervezőnek köszönhető, a jelmezeket Kovács Andrea tervezte, a koreográfia Kocsis Andrea és Lukács Ádám érdeme. *Váratlan megbetegedés miatt a pénteki bemutatón Rica-Maca szerepében Varga Andrea lesz látható Czvikker Lilla helyett, szombaton pedig Seres Ildikó lesz látható Hunyadiné szerepében Eperjesi Erika helyett. Feczesin Kristóf színművész műtétből való felépülésének idejére Ibolya Ede szerepébe, másodszereposztásként Puskás Balázs egyetemi hallgató ugrik be, őt szombaton láthatja a közönség. Börcsök Olivért a premieren köszöntheti a nagyérdemű a táncos komikus szerepében. Mielőbbi gyógyulást kívánunk a művészeknek! Jegyvásárlás Zerkovitz Béla: Csókos asszony

operett Szövegét és verseit írta: Szilágyi László

Zenéjét szerezte: Zerkovitz Béla

Dorozsmai Pista: RÓZSA KRISZTIÁN / TÓTH DOMINIK

Pünkösdi Kató: BARANYI EMMA / MIKITA DORKA JÚLIA e. h.

Báró Tarpataky: MERTZ TIBOR Jászai-díjas / SZŐCS ARTUR

Ibolya Ede: BÖRCSÖK OLIVÉR /FECZESIN KRISTÓF/

PUSKÁS BALÁZS e. h.

Hunyadiné: SERES ILDIKÓ Jászai-díjas / EPERJESI ERIKA

Rica-Maca: CZVIKKER LILLA / VARGA ANDREA

Kubanek: GÁSPÁR TIBOR Jászai-díjas, Érdemes művész/

SALAT LEHEL

Salvatore: OSVÁTH TIBOR

Gramschné: MOLNÁR ANNA

Józsefvárosi nép, polgárok, utcagyerekek, vendégek. Közreműködik a Miskolci Nemzeti Színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett,

valamint BALLA REGINA, FANDL FRIDA, SAMU ESZTER, VADÁSZ RÓMEÓ, BAZSÓ-PAPP LÁSZLÓ, LAKATOS DEZSŐ KÁLMÁN, VADÁSZ BRENDON KORNÉL Díszlettervező: KOVÁCS DÁNIEL AMBRUS

Jelmeztervező: KOVÁCS ANDREA

Zenei vezető: RÁKAI ANDRÁS

Karvezető: PATAKI GÁBOR

Koreográfia: KOCSIS ANDREA, LUKÁCS ÁDÁM

Koreográfus-asszisztens: KOCSIS ANDREA

Súgó: PALOCSAI ESZTER

Ügyelő: OREHOVSZKY ZSÓFIA

Rendezőasszisztens: FEKETE ZSOLT

Vezényel: CSER ÁDÁM / PHILIPPE DE CHALENDAR

Rendező: SZŐCS ARTUR



Miskolci Nemzeti Színház

