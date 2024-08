Megnyitotta új évadát a miskolci színház 201. évadát kezdi a Miskolci Nemzeti Színház. Augusztus 21-én tartották az évadnyitó társulati ülést, ahol üdvözölték az új tagokat, valamint egy különleges vendéget is köszöntött a társulat. A 2024-2025-ös szezon izgalmasnak ígérkezik Miskolcon: Rómeó és Júlia, opera-ősbemutató, Az üvegcipő folytatása, és megannyi emlékezetesnek ígérkező előadás várja a város színházszerető közönségét. Béres Attila igazgató rendhagyó módon nyitotta meg a 201. színházi évadot. A társulat nevében gratulált a miskolci kötődésű Guzi Blankának, aki az idei párizsi olimpián negyedik helyen végzett az öttusa versenyszámban. Béres Attila a sportolót egy idei évadra szóló színházbérlettel lepte meg, ezzel megköszönve elképesztő teljesítményét. Egy másik „hazai” sikernek is örülhetett a társulat, ugyanis Mészöly Anna színművésznőnek a Fekete pont című filmben nyújtott alakításáért a Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb színész díját ítélte oda a zsűri. – Miskolc az egyetlen hely, ahol megtörténhet az, ami most itt történik: két polgármester és egy 4. helyezett olimpiai bajnok ül a Miskolci Nemzeti Színház színpadán – nyitotta meg a társulati ülést Béres Attila. – A kultúra várost épít. Szeretném megköszönni Veres Pál polgármesternek a sok éves közös munkát, aki mindig megértette, hogy én a közösséget képviselem, mindent a társulat érdekében teszek, még ha olykor a kelleténél talán határozottabban is fogalmaztam – emlékszik vissza mosolyogva az igazgató. Veres Pál polgármester ehhez kapcsolódva kiemelte: szomorú lett volna, ha Béres Attila nem olyan vezető, amilyen. – Tudtam, hogy minden cselekedete a színházért van. Az az alkotóközösség, ami sem a járványhelyzet, sem az energiaválság idején nem hagyta abba a munkát, néha nagykabátban, vagy szigorú egészségügyi szabályokat betartva, de folyamatosan azon dolgozott, hogy estéről estére megörvendeztesse a színházszerető közönséget, méltó helyet foglal el a város szívében. Miskolc szereti ezt a színházat…Déryné óta tudjuk, mennyire. Bízom benne, hogy a következő évadokban is azt az értékrendet viheti tovább a teátrum, amit az előző esztendőkben képviselt. Betérni ide olyan számomra, mint amikor egy utazásról hazafelé jövet meglátom a Miskolc táblát: hazaértem. Ha nem lenne a színház, Miskolc egy nagyon szegény város lenne. Köszönöm a fáradhatatlan munkát Önöknek! – fejezte ki gondolatait Veres Pál. Ezután Béres Attila felkérte a város októbertől hivatalba lépő polgármesterét, Tóth-Szántai Józsefet, hogy köszöntse a társulatot. – 1987-ben álltam ezeken a deszkákon először. A Csiszár Imre rendezésében készült Galilei élete című előadásban voltam statiszta, utána is jó néhány előadásban volt szerencsém ezen a színpadon állni. Akkor megtanultam, milyen elképesztően fontos szellemi műhely egy színház. Az ország egyik legjobb színháza a miskolci – ezt nem csak én mondom, hanem a szakma, és persze a rengeteg elismerés és díj, melyet a színház kapott az utóbbi időkben. Októbertől az én feladatom az lesz, hogy vigyázzak arra, ami működik, és hogy megjavítsam azt, ami nem. Ez egy jól működő műhely, erre vigyázni kell – hangsúlyozta Tóth-Szántai József. Ezután Béres Attila köszöntötte a társulat új tagjait: Fazakas Júlia és Rácz János színművészeket, José Antonio Troncoso de la Fuente táncművészt, valamint Puskás Balázst, aki idén egyetemi hallgatóként tölti a színházban gyakorlatát. Mikita Dorka Júliával a közönség az előző évadban már találkozhatott, idén ő is végzős egyetemi gyakorlati évét tölti a miskolci teátrumban. Fazakas Júliát szintén ismerheti már a közönség a Vadkacsa, Az üvegcipő és az Ének az esőben előadásokból, de az idei szezontól már nem vendégként, hanem társulati tagként lép a miskolci deszkákra. A 2024-2025-ös évad bemutatói: Nagyszínház: Zerkovitz Béla: CSÓKOS ASSZONY – operett (rendező: Szőcs Artur)

bemutató: 2024. szeptember William Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – tragédia (rendező: Béres Attila)

bemutató: 2024. október Ken Ludwig: PRIMADONNÁK – bohózat (rendező: Keszég László)

bemutató: 2024. november Ruggero Leoncavallo: BAJAZZÓK – opera és Cser Ádám: ATELIER – opera (ősbemutató) (rendező: Szabó Máté)

bemutató: 2025. január Peter Weiss – Richard Peaslee: MARAT/SADE – zenés színmű (rendező: Rusznyák Gábor)

bemutató: 2025. március Kamaraszínház: Fazekas Mihály – Hajós Zsuzsa: LÚDAS MATYI – zenés mesejáték (rendező: Markó Róbert)

bemutató: 2024. szeptember John Millington Synge: A NYUGAT CSÁSZÁRA – rémbohózat (rendező: Ascher Tamás Kossuth- és Jászai-díjas)

bemutató: 2024. október MAYERLING – táncjáték – A Miskolci Balett előadása (koreográfus: Kozma Attila)

bemutató: 2024. november Weöres Sándor: A KÉTFEJŰ FENEVAD – történelmi panoptikum két részben (rendező: Szőcs Artur)

bemutató: 2024. december Lőrinczy Attila: AZ ÜVEGCIPŐN TÚL avagy mi történt azután, hogy Irma meghódította Sipos úr szívét? – kortárs magyar vígjáték (ősbemutató) (rendező: Keszég László)

bemutató: 2025. február Nyikolaj Erdman: AZ ÖNGYILKOS – vígjáték (rendező: Szabó Máté)

bemutató: 2025. március HÁRY JÁNOS – táncjáték–gyermekelőadás – A Miskolci Balett előadása (koreográfus: Kozma Attila)

bemutató: 2025. április Játékszín: Alexandru Popa: PÓKFONÁLON – kortárs színmű (rendező: Rusznyák Gábor)

bemutató: 2024. szeptember Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház - Éder Vera [2024.08.28.]