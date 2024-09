Teljes a Szemrevaló Filmfesztivál programja Immár teljes a 13. SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL programja. Október 10-20. között a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhetén a budapesti Művész moziban 10 friss, német nyelvű filmet és egy teljes sorozatot vetítenek, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. Szerepel a kínálatban az Ezüst Medve-díjas Haldoklás, de komédia Lars Eidingerrel és Ronald Zehrfelddel a főszerepben és a tavaly Max Ophüls-díjat nyert Franky Five Star című vígjáték. Igazi kuriózum az idén 100 éve elhunyt Franz Kafkáról szóló hatrészes Kafka című tévésorozat, melynek forgatókönyvét többek között Daniel Kehlmann írta. Bemutatják Pabst remekművét, a Pandora szelencéjét. A film fontos szerepet játszik Daniel Kehlmann legújabb regényében a Mozgóképben is. A Helló Svájc! című fergeteges vígjátékban egy őrült népszavazás vészhelyzetbe sodorja Svájcot, az Oscar-díjra jelölt Sandra Hüller pedig az 1990-ben játszódó, valós eseményeken alapuló A változás valutája című vígjátékban csillogtatja meg tehetségét. Budapest után Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit. Október 10-én a budapesti Művész moziban Hans Steinbichler Egy egész élet című alkotása nyitja a 13. Szemrevaló Filmfesztivált. Robert Seethaler azonos című, nagyszerű és érzékeny regénye nyomán a film egy árva fiú, Andreas Egger történetét meséli el, aki öregemberként megbékélve tekint vissza küzdelmekkel teli életére az osztrák Alpokban és a szovjet hadifogságban. Szintén az Alpokba, a 19. századi Svájcba viszi a nézőt a magyar származású Katalin Gödrös legújabb filmje. A Jakob lova modern társkapcsolati és emancipációs történet a csodálatos Luna Wedlerrel a főszerepben. A női testiség és önmegvalósítás magával ragadó tiszteletadása a múlt század húszas éveiben, Berlinben játszódó Miért nem küldtél az angyalok közé? A film Julia Franck 25 nyelvre lefordított, Die Mittagsfrau című, Német Könyvdíjat nyert művének adaptációja. Igazi kuriózum az idén 100 éve elhunyt Franz Kafkáról szóló Kafka című hatrészes tévésorozat, melyet két részben vetítenek a Szemrevalón. David Schalko rendező munkája Rainer Stach háromrészes művészéletrajzán alapszik. A forgatókönyv megírásában Daniel Kehlmann is részt vett. Egy másik film is kapcsolódik a neves íróhoz, hisz legújabb regényében, a Mozgóképben fontos szerepet játszik a fesztivál egyik csemegéje, Pabst 1929-ben készült remekműve, a Pandora szelencéje. Szerepel a kínálatban az idei Berlinalén a legjobb forgatókönyvért Ezüst Medve díjat, valamint a Német Filmdíj: a legjobb film, a legjobb női főszereplő (Corinna Harfouch), a legjobb férfi mellékszereplő (Hans-Uwe Bauer) és a legjobb filmzene díját nyert Haldoklás, de komédia Lars Eidingerrel és Ronald Zehrfelddel a főszerepben. A film az élet intenzitásáról szól a halál arroganciájának tudatában. Gyengéd és brutális, abszurd módon vidám és halálosan szomorú, szörnyen keserű és néha meglepően szép. Erős lesz idén a fesztivál kínálatában a vígjátéki szál. Látható lesz a tavaly a Max Ophüls-díjon az Ökumenikus Zsűri díjával elismert Franky Five Star, mely egy képzeletbeli szállodába tett látogatásokon keresztül kirajzolódó mesés szerelmi komédia önmagunk megtalálásáról. Sonja Heiss Joachim Meyerhoff végtelenül vicces önéletrajzi regényét filmesítette meg. A Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt? című filmből kiderül, hogy egy pszichiátriai klinika területén felnőni valahogy „más”. Adrian Goiginger legújabb alkotása, a Rickerl – a zene legfeljebb hobbi - melankolikus és érzelmes film, tele zenével, szenvedéllyel és kiadós kocsmai ugratásokkal. A Helló Svájc! című komédiában egy őrült népszavazás vészhelyzetbe sodorja Svájcot, az 1990-ben Németországban játszódó A változás valutája pedig - az Oscar-díjra jelölt Sandra Hüllerrel a főszerepben - valós eseményeken alapszik. A pénzügyi unió idején majdnem 400 tonnányi keletnémet bankjegyet rejtettek el a föld alatt Halberstadt közelében. Biztos, hogy a pénz egy részének lába kelt, de a mai napig nem tudni, mekkora összegről van szó. Szegeden október 21-25, Debrecenben október 24-28, Pécsett pedig október 24-27 között vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit. [2024.09.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.28.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu