Vagyunk végig - az évad legerősebb hónapjára készül a Budapest Park Szeptemberben hazai és külföldi sztárok váltják egymást a Park színpadán, de az élőzenei koncerteken túl más programokkal is készülnek: szeptember 15-én a kiskamaszoké a főszerep a második alkalommal megrendezésre kerülő JusTeenTime nevű eseményen, de jótékonysági gardróbvásárral is várják a látogatókat. 22 órától pedig minden programnapon dübörög tovább az éjszakai élet - ami nem mellesleg a Time Out magazin világranglistáján nemrég előkelő helyre került. Mutatjuk, milyen színes választékkal találkozhatunk a Parkban a következő szűk egy hónapban. A szeptembert hazánk kétségkívül legnépszerűbb előadója, Azahriah nyitotta meg, ráadásul a hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonnal duplázott is, ráadásul mindkét koncertre elővételben elkeltek a jegyek. Őt követi szeptember 7-én az idén 10 éves Wellhello, akik érkeztek már sárkányrepülőn, helikopteren és vonattal is a Parkba - tizenharmadik parkos koncertjükre is extrém belépővel készülnek. Szintén tizedik születésnapját ünnepli szeptember 12-én a Margaret Island, akik sok vendéget és a Szegedi Kortárs Balett táncosait is magukkal hozzák. A csapat ráadásul nemrég már bevette a koncerthelyszínt, ahol egy lassú lírai dal, az Ölelj át live session videóját rögzítették. Másnap Krúbi három részes koncert trilógiájának első felvonását nézhetjük meg, ami egy egyszeri alkalommal megrendezésre kerülő show, és amelyre a jegyek már mind elkeltek. Szeptember 14-én a ‘80-as évek egyik legnagyobb sztárja, Thomas Anders szállítja a 40 éves Modern Talking legnagyobb slágereit. Szeptember 15-én egy napra a kiskamaszoké a terep a Budapest Parkban - második alkalommal rendezik meg ugyanis a kifejezetten 12-15 éves korosztályt célzó JusTeenTime elnevezésű eseményt, amelynek nem titkolt célja, hogy kimozdítsa kicsit a tiniket a digitális világból nekik szóló, közösségi programok segítségével. A nagyszínpadon lesz hip-hop táncbemutató; kerekasztal-beszélgetés olyan résztvevőkkel, mint T.Danny, Sisi, Moriones, Gyarmati Fanni és Hais Dorottya; fellép Cserihanna és a Fiúk. A koncertek alatt lesz ún. “Piros Lapot az Iskolai Bántalmazásnak!” flashmob is: ez a Kamaszfesztivál által szervezett “Ne Bántsátok Egymást” kampány fő üzenete. A piros lap, mint a szabálytalanság szimbóluma az iskolai kortárs bántalmazások megelőzésére hívja fel a figyelmet. Mindeközben rengeteg egyéb aktivitással találkozhatnak a tinik szerte a Parkban, így például kipróbálhatnak elektronikus- és ütőhangszereket; többféle sportban is kipróbálhatják magukat; csinálhatnak kontekteket a TikTok tartalomgyártó placcon; megtapasztalhatják, milyen testi nehézségekkel élni; felfedezhetik a fenntartható divat világát; rengeteg egyéb témakörrel ismerkedhetnek meg a robotikától kezdve egészen a pályaválasztásig. Mindeközben a szülők pszichológusok segítségével járhatják körbe a “mentális egészség a kamaszkorban” témát, amelyről bátran kérdezhetnek is a szakértőktől. Szeptember 20-án ígéretük szerint “szokásosan óriási rokkolással és stenkkel” érkezik a Carson Coma, akik előtt ráadásul egy nagyon különleges vendég, az osztrák Bilderbuch melegíti a közönséget, akik hazájukban igazi szupersztárnak számítanak, és könnyű szerrel töltenek meg több ezer fős klubokat, de koncerteznek arénákban is. Szeptember 21-én már délelőtt tágra nyitja kapuit a Park, ugyanis harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Repeat, a zenészek gardróbvására, ahol a legmenőbb előadók különleges darabjaira is lecsaphatunk. Az ingyenes rendezvény ráadásul egy jó ügyet is szolgál: a befolyt összegből a Fábián Juli Alapítványt támogatják. Aznap este a főszerep pedig a drum & bass stílusé, amelynek két ikonikus alakja, Sub Focus + Dimension áll a színpadra, akik szólóban már bizonyítottak a magyar fesztiválokon és klubokban is, de egyszerre még soha nem léptek fel itthon. A Tomorrowland, az ULTRA Music Festival vagy az EDC után a Budapest Park nagyszínpadán mutatják meg, hogy mitől ők jelenleg a drum & bass legnépszerűbb DJ-i. A záró héten, szeptember 27-én az idei év utolsó koncertjét adja a Quimby, 22 órától pedig ‘90-es és 2000-es évek zenei freakshow-val búcsúztatja a nyári szezonját a Necc Party. Szeptember 28-án a Punnany Massif zenekarral zár hivatalosan a Park - az esemény a “Leszáll az est” fantázianevet viseli, ami a tavaly megjelent Fel Nem lemezre utal. Ahogy a csapat frontembere, Felcser Máté fogalmaz “Két dolog biztos: a rum gyömbérrel, a Punnany a Budapest Parkkal a legjobb párosítás.” A “hivatalos” évadzárást követően egy igazi kuriózum erejéig újból kinyitja kapuit a Park - egy nemzetközi fesztiválnak adnak helyszínt. Október 5-én és 6-án ugyanis Mexikó, Malajzia és Üzbegisztán után Magyarországra érkezik a MOKKOJI fesztivál, ahol a résztvevők a koreai kultúrával ismerkedhetnek meg. A rendezvényen a zene mellett különféle kiállításokkal, élményzónákkal és még piactérrel is találkozhatnak majd a hallyu rajongói, a fesztivál második napján (10.06.) pedig először lép fel hazánkba az igazi K-pop nagyágyúnak számító SUNMI, az AB6IX és a Dreamcatcher. A MOKKOJI fesztiválra a belépés ingyenes, jegyek a szervezők honlapján érhetőek el. [2024.09.07.] Megosztom: