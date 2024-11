Pennhurst új albuma, a Törésvonal, már elérhető - Hallgasd meg most! Törésvonal címmel megjelent a Pennhurst zenekar második nagylemeze, mely három évvel követte az első, Őrizetlenül című korongot. A felvételek, keverés, mastering a No Silence Stúdióban készültek, Simon István hangmérnökkel. A teljes lemez a Petőfi Program keretein belül készült el, a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával. A megjelenést követően, két dal angolul is elérhetővé vált egy külön EP formájában, melynek nem titkolt célja, hogy a külföldi közönségnek is látóterébe kerüljön a zenekar.



A lemez különlegessége, hogy több vendégénekes is vokálozik rajta. Az Ad Astra című dalban Veres Gábor (Watch My Dying), míg a Leeresztett Pajzsban Kovács Barbara (Haikura, ex-The Tumor Called Marla), Bagdi Balázs (Colmena), Szapek Gergő (Fish, Mirror) és Acosta Olivér (Mirror) hallható. Az album megjelenését november 15-én egy lemezbemutató koncert is követte a Barba Negrában, ahol nem csak az új korongot, de a csapat fennállásának tizedik évfordulóját is megünneplték. Ezen a jeles eseményen nem csak a két album dalai kerültek eljátszásra, de a korai Pennhurst korszak szerzeményei is, Pápai Zsoltival, a csapat első énekesével kiegészülve.

November 30-án a győri Bridge Klubban is bemutatásra kerül az új korong, majd jövő tavasszal egy nagyobb lélegzetvételű turnéra megy a zenekar.

Jegyek



Az album elérhető minden ismert streaming platformon és videómegosztón. További fontos hír a zenekar háza tájáról, hogy távozott a zenekar soraiból Vetési Gergő dobos, helyén az eddig a Vedj zenekarból ismert Makó Attila folytatja. [2024.11.18.] Megosztom: