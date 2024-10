Töredék - új dal a Pennhursttől

Töredék címmel megjelent a Pennhurst zenekar legújabb dala. Ez a negyedik single ami elérhetővé vált a november negyedikén érkező második nagylemezről, mely Törésvonal címmel jelenik majd meg.

Ahogy ez a dal is, új az egész lemez is a No Silence Stúdióban készült a Petőfi Kulturális Ügynökség, Nagylemez Program támogatásával. Az albumon ráadásul több, a hazai undergroundban elismert énekes is vendégszerepel majd, de az ő felfedésük még kicsit várat magára.



A november negyedikei megjelenést követően másnap két új tételt angolul is kihoz a csapat, majd november 15-én a Barba Negra Blue Stage-n adnak egy lemezbemutató koncertet, ami ráadásul a zenekar tizedik születésnapja is lesz egyben. Így az új dalok mellett, az előző korong slágerei, sőt olyan szerzemények is elhangzanak majd, amit még bőven az Őrizetlenül lemez előtt írt a zenekar. Nem meglepő módon, annak az érának az énekese Pápai Zsolt is ott lesz majd a koncerten, így egy olyan bulit kap majd a közönség ami megismételhetetlen élmény lesz az odalátogatóknak. Ráadásul koncertklipet is forgatnak majd a helyszínen a srácok, szóval itt lesz a lehetőség, hogy szerepeljetek a zenekar egy videójában.

Pennhurst - Törésvonal lemezbemutató, 10 éves nagykoncert

2024.11.15. Barba Negra Blue Stage

Jegyek

[2024.10.14.]