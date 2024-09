Headliner turnéval érkezik Budapestre februárban az Unleash The Archers 12 országot érintő headliner turnéra indul 2025 elején a kanadai power metal csapat, az Unleash The Archers. A konvoj Budapestre február 23-án gördül be, a körút állandó vendégei pedig a Striker és a Seven Kingdoms lesznek. A Napalm Records gondozásában idén jelent meg az Unleash The Archers "PHANTOMA" lemeze, mely így méltó módon kerül majd bemutatásra a közönség előtt élőben. A szintén kanadai Striker visszarepít az időben, fülbemászó dallamaira mindenki megmozdul. Klasszikus hard rock és modern metalos elemek egyvelege, amit a csapat prezentál. Hetedik lemezük, az ULTRAPOWER februárban jelent meg. Végül, de nem utolsósorban jön a floridai Seven Kingdoms is, akik hamisítatlan power metalt hoznak majd nekünk. Egy elképesztően sikeres Kickstarter kampánynak köszönhetően idén novemberben érkezik a csapat új EP-je a Reigning Phoenix Music / Hard Impact égisze alatt. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:

PHANTOMA EUROPEAN TOUR 2025

UNLEASH THE ARCHERS

+ STRIKER

+ SEVEN KINGDOMS

2025.02.23.

BARBA NEGRA BLUE STAGE

Kapunyitás: 18:30

Jegyek