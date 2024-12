Nagy Feró Hamletjével debütál az Akvárium Színházi Műhely Januártól izgalmas színházi előadások színtere is lesz Budapest egyik legkedveltebb közösségi helye, az Akvárium Klub. Az Akvárium Színházi Műhely első előadása január 13-ra várható, méghozzá egy kultikusnak számító darab újragondolásával: Nagy Feró Hamletjét a fiatal színművészekből álló Sicc Production társulata viszi színpadra. Az Akvárium egy kulturális-művészeti közösségi tér, amely javarészt magyar és külföldi koncerteknek ad teret, bár a kezdetek óta kikacsingatott az egyéb kulturális műfajok irányába. Láthattunk itt irodalmi esteket, de sokan emlékezhetnek még Fábry Sándor: Etűdök rókafűrészre című „zenés, táncos revüre” is. A szervezők régi vágya volt azonban, hogy a színházszerető közönség gyakrabban térjen be az Akváriumba és egy szerencsés találkozás okán most végre ez megvalósulhat. Miközben az Akvárium már régóta kereste a lehetőséget, hogy színházi előadásoknak is teret adjon, a Színművészeti Egyetem idén végzett zenés-színész hallgatóiból formálódott egy társulat, a Sicc, akik nagy sikerrel mutatták be Budapesten és több vidéki városban Cseh Tamás-Bereményi Géza Frontátvonulás című előadását, mindenhol telt ház előtt. Többek mellett eljutottak az Akváriumba is, ami után már gördülékenyen folytak az események. Egymásra talált a színházi tér és a leendő társulat, és januárra már be is mutatkozik a nagyközönség előtt az Akvárium Színházi Műhely, benne a Sicc Production társulatának előadása, melynek története a 80-as évek közepére ugrik vissza. 1984-ben ugyanis a színházi körökben hatalmasat robbant a hír, hogy a kecskeméti Katona József Színházban Jancsó Miklós rendezi a Hamletet, a főszerepre és a zenék megalkotására pedig Nagy Ferót kérte fel. Bár a darabból akkor nem lett semmi, a zenei anyagot – igaz kb. a felére csonkítva – a Hanglemezgyártó Vállalat 1986-ban kiadta. Végül azért a nagyferós Hamlet színpadra is került, 1987-ben az Egyetemi Színpad mutatta be, de ennek ma már csak az emléke él.



Ezt az emléket eleveníti meg a Sicc társulata. A januárban színpadra kerülő előadás alapja tehát Nagy Feró punk-rock operája, zenészekként és énekesekként is kiváló színészek előadásában. „Mind a díszlet, mind a jelmez ugyanazt a csikorgó, nyugalmat csak pillanatokra találó, sarkaiból végérvényesen kifordult világot segíti, amely az alapanyagként szolgáló punkopera-őrületből is lüktet, hogy együtt legyen dühös, csapzott, aljas, kegyelmet nem ismerő, ugyanakkor végtelenül humoros" – meséli Krasznai Vilmos, az előadás rendezője. A darab szerepeit pedig a Sicc társulat alapítói, Fülöp Kristóf, Kerek Dávid, Krasznai Vilmos, Liber Ágoston, Sas Zoltán, Turi Péter és Vatamány Atanáz alakítják, vendégművészként pedig ezúttal Gálhidy Sára is a csatlakozik a csapathoz Ophéliaként.



„Jó lenne, ha egy jól éneklő, fiatalokból álló színészcsapat előadná a rockoperát (...) Már nem én lennék Hamlet, mert öreg vagyok ehhez” – nyilatkozta évekkel ezelőtt Feró, „legfeljebb atyja szellemeként jelennék meg” – tette hozzá. S bár ezúttal Hamlet atyjának szelleme nem az ismert zenész lesz, mégis megvalósult az álma, hogy újraéled az egykor kultikus előadás.



Az Akvárium Színházi Műhely, s benne a Sicc Társulat hamarosan a 2025-ös „félévad" többi előadását is bejelenti, de addig is készülhetünk a januárra, amikor 13-án lesz a Hamlet bemutató, január 26-án ismét a Frontátvonulás és 30-án újra a Hamlet kerül színpadra. [2024.12.08.]