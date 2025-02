Magna Cum Laude a Margitszigeten - jegyek itt A Magna Cum Laude újra elhozza varázslatos hangulatát a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra! 2025. június 6-án, pénteken 20:00 órától (esőnap: június 7.) a zenekar „A régi sziget…” címmel kápráztatja el a rajongókat. Közreműködik az ABS Bigband Az este igazi különlegessége, hogy 14 év után újra az ABS Bigband is színpadra lép, így a Magna Cum Laude dalai teljesen új, bigband-hangzással töltik meg a margitszigeti éjszakát. Garantáltan libabőrös pillanatokat élhetsz át, miközben a jól ismert slágerek friss köntösben csendülnek fel. Időpont és helyszín 2025. június 6., péntek, 20:00

Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Esőnap: június 7. Jegyvásárlás Ne szalaszd el ezt az egyedülálló koncertélményt! A „régi sziget” most a te szívedet is megdobogtatja. Szerezd be jegyeidet mielőbb a következő linken:

Legyen részed ebben a különleges nyári kalandban, ahol a varázslatos helyszín és a lenyűgöző zenei produkció tökéletes összhangban találkozik! [2025.02.21.]