Izgalmas újdonság - Firebeard: Új hivatalos videóklip a "Feed My Soul"-hoz A pécsi Firebeard zenekar bemutatta első hivatalos videóklipjét, mely a „Feed My Soul” című új dalukhoz készült. A videót a zenekar közeli barátja, Szili László (Star Star Photography) készítette, aki már számtalan hazai rockbandának forgatott kiváló minőségű mozgóképeket. A dal felvétele a pécsi Fidó Stúdióban zajlott, majd Cserfalvi „Töfi” Zoltán szolnoki Denevér Stúdiójában került keverésre és masterelésre. A „Feed My Soul” egy később megjelenő, New Irons In The Fire címmel várható nagylemez része, melyben a zenekar célja egy eredeti, jellegzetes hangzású zenei univerzum megalkotása.



Bien János (Yell), a zenekar énekese szerint a dal egy lázongó, kissé rendetlenkedő üzenetet hordoz, mely a rock ’n’ roll életérzést, valamint a lázadó szellem megőrzésének fontosságát fejezi ki.



Koncertjeik közül a következő előadás április 11-én kerül megrendezésre a Pécsi Est Caféban, ahol a zenekar a Metallust vendégeként lép fel.



Ez a videóklip nemcsak a Firebeard egyedi zenei stílusát mutatja be, hanem azt is, hogy a csapat tapasztalt zenészekből áll, akik a klasszikus hard rock és heavy metal hagyományait ötvözik modern hatásokkal. Ne hagyd ki az első hivatalos vizuális élményt, amely új dimenziókat nyit a zenekar munkásságában! [2025.02.12.]

