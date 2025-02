Új klippel jelentkezik a 30 éves Cotton Club Singers!

Ismét jeles jubileumhoz érkezett az ezredforduló legnépszerűbb magyar énekegyüttese, a Cotton Club Singers. Március 30-án az Erkel Színházban és öt vidéki helyszínen (Kaposvár, Szeged, Pécs, Győr, Balatonfüred) megrendezésre kerülő Mi 30!? című koncertjük az eddigi legkomolyabb összegzése lesz az elmúlt harminc esztendőnek.

Természetesen fellép a zenekar öt legmeghatározóbb énekese: Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrienn (Zséda), Fehér Gábor és László Boldizsár, valamint a fúvósokkal kiegészített Cotton Club Band koncerthez Németh Attila írta meg a 30 éves jubileumi dalt - a felvétel különlegessége, hogy az eddigi négy szólamú daloktól eltérően öt hangon szólal meg. A dalból Boldizsár lánya, László Dorina (Dorinka Stúdió) készítette el a klipet.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az utóbbi évek nagykoncertjeihez hasonlóan a budapesti március 30-i koncertre ismét megnyitották a délutáni előadást is. A két koncert teljesen egyező műsorral megy majd, így aki a délutánira veszi meg a jegyét, ugyanazt az élményt kapja majd, mint az esti koncert közönsége.



Az 1995-ben alapított formáció tagjai a Budavári Labirintusban tartották első koncertjüket, majd mintegy két évig rendszeresen léptek fel – nomen est omen - a híres harlemi jazztörténeti szórakozóhely nevét felvevő budapesti Cotton Clubban.

Kezdetben az amerikai énekegyüttes, a Manhattan Transfer dalait adták elő, majd fokozatosan bővítették a repertoárt. Később elmozdultak a popzene irányába, kedvelt hazai és külföldi előadók dalainak feldolgozásaival, tematikus műsoraikkal az összes rangos hazai koncerthelyszín színpadán telt házak előtt szerepeltek, de határainkon túl is – elsősorban Németországban és Hollandiában – nagy sikereket arattak.

Népszerűségük csúcsára a Budapest Kongresszusi Központban adott 1999-es koncertjükön jutottak el, az új évezredben azonban sorra léptek ki az alapító tagok. Mígnem 2009 januárjában, a Budapest Sportarénában tartott, valamennyi egykori tagot felvonultató koncertjén a Cotton Club Singers – legalábbis akkor még azt hittük - végleg búcsút intett a közönségének.

Az azóta eltelt másfél évtizedben rajongóikkal együtt, nagyszabású koncertek keretében ünnepelték meg a CCS 20. valamint a 25. születésnapját. De néhány alkalommal a korábban hatalmas sikerrel futó ABBA-, Sinatra-, valamint a Hangosfilm című estjüket is zsúfolásig telt nézőterek előtt adhatták újra elő.

A március 30-i eseményre számos olyan slágerrel készülnek, amelyek az utóbbi években egyáltalán nem voltak hallhatóak. Köztük egy, külön erre az eseményre íródott dallal. A koncertre készülő egyedi látványvilágú kivetítő a LED technológia segítségével kíséri majd végig a Cotton Club Singers 30 évét.

Fotó: Emmer László

[2025.02.14.]