Elindult a Tankcsapda 35. éve - képriport  

Kinek jut eszébe január 1-én koncertezni Mága Zoltánon kívül? Naná, hogy a Tankcsapdának! Néhány éve az Akvárium színpadán kezdi az újévet a Tankcsapda, ez idén is így volt. Az óévet dupla koncerttel búcsúztatták december 29-30-án a debreceni Lovardában. Mindhárom bulira különböző setlisttel készültek a fiúk, sőt 30-án dalpremierrel is meglepték a közönséget. Itt hangzott el először a Tankcsapda vadiúj dala, A csajom a rúdról, természetesen ezt Budapesten is meghallgattuk.

A jubileumi év bőven tartogat majd meglepetéseket, az idei koncertdátumok folyamatosan kerülnek bejelentésre. Azt már biztosan lehet tudni, hogy március 23-én Győrben az Audi Arénában játszanak, augusztus 24-én pedig a Budapest Parkban csapnak hatalmas bulit. A Campus Fesztiválon rendhagyó módon 3 különböző tematikájú koncertet is ad a csapat. Az év végén pedig ismét birtokba veszi a zenekar a Főnix Csarnokot. Az ünnepi év nem lenne teljes új album nélkül…, jó hír, hogy készülnek az új dalok és az év második felében lemezmegjelenés is várható.

De ne szaladjunk ennyire előre, mindent a maga idejében.



Audrey

Fotó: Petró Adri

[2024.02.07.]