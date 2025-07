Túrabeszámoló az első arBORtúráról Kellemes borozás az Arborétumban Júniusban, egy verőfényes délutánon indult a hagyományteremtő, első arBORtúra a Budai Arborétumban, a Villányi úton. Kezdet kezdetén, már délután kettőkor megjelent néhány elszánt borbarát, hogy az árnyas fák alatt részt vegyen ezen a rendhagyó boros pikniken. Sokáig sétálgattak, kóstolgattak, mígnem elégedetten távoztak. Az első fecskéket hamarosan újak követték, és a délután folyamán számos érdeklődő jelent meg a parkban. A harminc kiállító a kert gyalogos ösvénye mellett várta színes kínálatával az érdeklődőket. A fák, bokrok mentén, a kisebb-nagyobb tisztásokon igazi piknik hangulat uralkodott. A kertben kevésbé volt forró a levegő mint a város felforrósodott aszfaltrengetegében. Itt, rövid sétára a Körtértől az arborétum számos pontján lehetett hűsölni a kellemes borokat kóstolgatva. Akik még komolyabb hűsülésre vágytak, azok természetbarát, nád párakapu alatt is hűthették magukat. A jeget a szervezők a borok hűtésére tartogatták: ennek köszönhetően végig lehetett jégbehűtött borokat ízlelni. Úgy lehettünk a természetben, a növényritkaságok között, hogy ki sem kellett lépni a városból. Napozó ágyak, napernyők és padok, asztalok adták a tárgyi keretet a rendezvényhez. Ahogy alkonyodott egyre több bortúrázó jelent meg a borok és a természet titkait fürkészve. Az árnyékból hangszórókból kellemes, s néha lendületes háttérzene szólt, mintegy ritmust adva a kellemes mélázáshoz. Fiatal arcok hevültek, boros poharakat értőn mozgatva csoportok verődtek össze a lassan szürkülő zöldben. Az ízek, bortípusok komoly kavalkádjából válogatva lehetett kóstolgatni: a könnyű, reduktív fehéren át a divatos rozékat is kipróbálva, akár merészen a könnyed, gyümölcsös, majd testes vörösekig. Néhány ismert pincészet mellett számos olyan termelő is bemutatta borait, akik talán kevésbé ismertek a nagyközönség számára. Szeretettel, odaadással mutatták be kincseiket. Csak ki kellett nyúlni érte, és kézzelfoghatóvá, fogyaszthatóvá vált ez az egyedi gasztronómiai élmény. A borok mellé sajtokat, kolbászokat, de még hamburgereket is lehetett kóstolni. Mindenki talált a saját ízlésének megfelelő nedűt és falatokat. Kistermelők egész sora gazdagította kézműves élelmiszerekkel a választékot, kedvesen ajánlva szörpöket, mézeskalácsot, aszaltgyümölcsöt, levendulakészítményt és még számos finomságot. Az esti órákban a park átalakult: mintha egy kis varázserdő elevenedett volna meg, színes fényeivel elringatva, invitálva a maradásra. Színes bokorbozontok, fák folyékonynak látszó karjai kínálták kóstolásra a termelők borait, az esthez illő ízeket. Elégedetten állapíthattuk meg az est beköszöntével, hogy baráti társaságok gyűrűjében, jó hangulatban, utánozhatatlanul szép, élő környezetben, megvalósult a szervezők célkitűzése: az arBORtúra új formába és környezetbe helyezte a borkóstolás élményét. Úgy élvezhettük a kiváló ízeket, hogy közben játékos formában még néhány ismeretet is elsajátíthattunk a városnak erről az egyedi és értékes, több mint százharminc éves múlttal rendelkező, szépen gondozott parkjáról, a MATE Budai Arborétumáról. [2025.07.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Doboktatáss a Drumkiller Dobcentrumban szolgáltatás » oktatás [2025.07.07.]

hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu