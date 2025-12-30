2025. december 31. | szerda | Szilveszter nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Campus Fesztivál 2025: Fesztelen tombolás már az első napon és még jön Jason Derulo, The Chainsmokers, és a Tankcsapda is
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Kapcsolatok
Campus Fesztivál
Armin Van Buuren

Armin van Buuren 2026-ban a debreceni Campus Fesztiválon

A Campus Fesztivál történetében először lép fel Armin van Buuren, a globális elektronikus zenei színtér egyik legnagyobb ikonja! A fesztivál szervezői a mai napon jelentették be, hogy a holland szupersztár is ott lesz a debreceni Nagyerdőn, egy felejthetetlen show keretében.

A DJ, producer és DJ Top 100 lista 5. helyezettje (korábban ötszörös világelső) olyan tényekkel rendelkezik a háta mögött, mint:

A 10 milliárd feletti hallgatottsággal rendelkező „Blah Blah Blah” sikerdal producere.

Rendszeres fellépője a legnagyobb globális fesztiváloknak, mint a Tomorrowland és az Ultra Music Festival.

Armin van Buuren fellépése egy újabb jelentős lépés a Campus Fesztivál életében. Ez a bejelentés azt mutatja, hogy továbbra is a minőségi nemzetközi fellépők bevonására fókuszálunk,” – mondta Süli András, a fesztivál programigazgatója. „A 2026. július 22-e és 26-a közötti időszakban egy emlékezetes zenei élményt kínálunk Debrecen szívében.”

A Campus idén ismét bizonyította stabilitását és vonzerejét a hazai fesztiválpiacon. A 2025. július 16–20. között megrendezett esemény 21 különböző helyszínen, több mint 250 zenei fellépővel és közel 1000 kulturális programmal vált a nyár egyik sikeres rendezvényévé. A fesztivál négy nap alatt összesen 121 ezer látogatót vonzott a Nagyerdőre.

Jegyek

[2025.12.30.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!
Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"
Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon
Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Végre nálunk zúzott a coldrain
Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Világszám! Keménykalap és krumpliorr ősbemutató a Magyar Színházban
Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját
Lefoglalt tárgyak - ez a címe a Belmondo legújabb albumának
Januárban Budapesten érkezik a Marsh
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Adj Park-mosolyt karácsonyra!

As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk...

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
November 16-án telt ház...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
beszámolók még