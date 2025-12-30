Armin van Buuren 2026-ban a debreceni Campus Fesztiválon

A Campus Fesztivál történetében először lép fel Armin van Buuren, a globális elektronikus zenei színtér egyik legnagyobb ikonja! A fesztivál szervezői a mai napon jelentették be, hogy a holland szupersztár is ott lesz a debreceni Nagyerdőn, egy felejthetetlen show keretében.

A DJ, producer és DJ Top 100 lista 5. helyezettje (korábban ötszörös világelső) olyan tényekkel rendelkezik a háta mögött, mint:

A 10 milliárd feletti hallgatottsággal rendelkező „Blah Blah Blah” sikerdal producere.

Rendszeres fellépője a legnagyobb globális fesztiváloknak, mint a Tomorrowland és az Ultra Music Festival.

„Armin van Buuren fellépése egy újabb jelentős lépés a Campus Fesztivál életében. Ez a bejelentés azt mutatja, hogy továbbra is a minőségi nemzetközi fellépők bevonására fókuszálunk,” – mondta Süli András, a fesztivál programigazgatója. „A 2026. július 22-e és 26-a közötti időszakban egy emlékezetes zenei élményt kínálunk Debrecen szívében.”

A Campus idén ismét bizonyította stabilitását és vonzerejét a hazai fesztiválpiacon. A 2025. július 16–20. között megrendezett esemény 21 különböző helyszínen, több mint 250 zenei fellépővel és közel 1000 kulturális programmal vált a nyár egyik sikeres rendezvényévé. A fesztivál négy nap alatt összesen 121 ezer látogatót vonzott a Nagyerdőre.

