Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
Fontos közlemény Demjén Ferenc állapotáról. Egy otthoni baleset után műtéti beavatkozásra volt szükség, a koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre.
"Kedves Barátaink!
Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!
Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
Demjén menedzsment
[2025.08.13.]