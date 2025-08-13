2025. augusztus 13. | szerda | Ipoly nevenapja
 
Demjén "Rózsi" Ferenc

Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán

Fontos közlemény Demjén Ferenc állapotáról. Egy otthoni baleset után műtéti beavatkozásra volt szükség, a koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre.

"Kedves Barátaink!

Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!
Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
Demjén menedzsment

[2025.08.13.]

