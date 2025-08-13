Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán Fontos közlemény Demjén Ferenc állapotáról. Egy otthoni baleset után műtéti beavatkozásra volt szükség, a koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre. "Kedves Barátaink! Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment [2025.08.13.] Megosztom: