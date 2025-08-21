2025. augusztus 21. | csütörtök | Sámuel, Hajna nevenapja
 
Szombaton Sorbonne Sexual X Grabovski koncert az Alterplaccon! 

Sorbonne Sexual X Grabovski koncert az Alterplaccon! 2025. augusztus 23. szombat 19:30

Dehogy van augusztus huszadikával vége a nyárnak! A budakalászi pop-up koncertklubban, az Alterplaccon legalábbis bőven dübörög még a hullócsillagos, vadvirágillatú szezon. Most szombaton, augusztus 23-án például a hazai nem-mainstream zenei színtér két jeles szereplője felel majd a hangulatért.

A Sorbonne Sexual a magyar alternatív zene szöveghagyományozódására alapozva alakította ki a progresszivitás és a popularitás közti vékony mezsgyét, amin mozog. Eddig megjelent négy nagylemeze, kettő EP-je, és több videóklipje. Készítettek már közös dalt Beck Zolival, nyitották a show-t a 30Y, Elefánt, Quimby és Supernem zenekarok előtt. Az elmúlt években pedig részt vehettek a Hangfoglaló Program Induló Előadói Programjában, illetve játszottak már a fővárosi és vidéki klubok nagy részében és több fesztiválon is. 2023-ban a Klipszemlén az édesanyám/édesapám című dalukhoz készült kisfilm Ezüst-díjat kapott Legjobb rendezés kategóriában. Legújabb lemezük tavaly ősszel látott napvilágot, TAGADÁS.TILTÁS.TÖRLÉS címmel.

A Grabovski univerzuma pedig nem más, mint egy kockás terítős asztal egy nyüzsgő téren, ahol az ember szinte pillanatfelvétel-szerű lassúsággal figyeli a körülötte zajló életek rohanó történéseit, érzékenyen kiragadva azokat az apró mozzanatokat, amelyektől ezek az érzések örökké megmaradnak a szívben. A zenekar 2024 januárjában mutatta be második nagylemezét ’Egyszer volt egy mi’ címmel - természetesen ennek a friss korongnak a dalait sem kell nélkülöznie senkinek a most szombati Alterplaccos buliban.

[2025.08.21.]

