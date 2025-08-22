Barátja nem felejti - ma ünnepelné 53. születésnapját Mohaman

Mohaman ma lenne 53 éves

V1tamin évről - évre megemlékezik barátjáról

Mindössze 45 éves volt Meggyes Roland, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Mohaman, amikor 2017. március 4-én összeesett az utcán, és meghalt. Szívelégtelenséget állapítottak meg nála. Ekkoriban rengeteg mendemonda kapott szárnyra, hogy biztosan a káros életvitele okozhatta a bajt, szerettei viszont megerősítették, hogy Moha évek óta már jó útra tért, így ez egy váratlan tragédia volt mindenki számára.



A családja mellett a rajongókat, a szakmát, de legfőképp a zenésztársait rendítette meg a távozása, noha a három tagú Happy Gang akkor már 17 éve feloszlott. V1tamin és Moha 2017-ben, két fővel indította újra a bandát, a lekötött koncertjeiknek és az újabb közös sikereknek véget vetett a tragikus haláleset. András azóta is egyedül virágoztatja az együttes hírnevét és viszi tovább a Happy Gang nevet.

Kettőjük évtizedes barátsága és az együtt megélt sikerek, amiket az olyan örökzöld slágereik hoztak el nekik, mint például a Fiatal szerelem, a Kérek egy kulcsot a szívedhez és a Sokáig voltam távol, egy életre összeköti őket.



V1tamin nyolc év után, ma a születésnapján sem felejt el megemlékezni Moháról.

[2025.08.22.]