Bamboléo a Margitszigeten! Chico & the Gypsies

Az igazi BAMBOLÉO a Margitszigeten! Slágerek, cigányballadák, pörgős rumbák és lassú szerelmes dalok, ez a CHICO &THE GYPSIES! A legendás zenekar igazi fiesztát varázsol a margitszigeti színpadra augusztus 27-én. Egy este, ahol a flamenco keveredik a rock energiájával!

A CHICO &THE GYPSIES igazi fiesztát varázsol a margitszigeti koncertszínpadra augusztus 27-én. Aki már látta élőben CHICO-t és barátait, az tudja, milyen gyorsan terjed át a szikra a táncoló és éneklő közönségre. A Chico and the Gypsies zenéjében a dél-francia és a spanyol cigányzene, a hagyományos flamenco keveredik a rock energiájával. A zenekar idén egy különleges sztárvendéggel érkezik, Levon Minassian francia-örmény duduk játékossal, aki többek között Sting-gel, Charles Aznavour-ral és Peter Gabriel-lel zenélt.

A Chico & the Gypsies világszinten is a legjelentősebb crossover produkció, az első francia zenekar, amely lemezeladásai révén platinalemezt kapott az USA-ban. Zenéjüket áthatják a Katalóniától Dél-Franciaország mediterrán régióiig terjedő cigány hagyományok, világszerte számos művésszel készítettek és készítenek közös felvételeket mind a mai napig.

“Többször is volt alkalmam Budapestre jönni, szeretem a várost és a termálfürdőit, mindig öröm itt játszani. Boldogok vagyunk, hogy idén a Margitszigeti Színház jóvoltából újra visszatérhetünk, és a dalokon keresztül, személyesen mondhatjuk el közönségünknek, mennyire szeretjük őket.” –mondta el a zenekar alapítója, Chico Bouchikhi, aki a Gipsy Kings-t maga mögött hagyva, 1992-ben alapította a rumba, a katalán, a flamenco, valamint a latin-pop és rock stílusjegyeit képviselő Chico & the Gypsies hetesfogatot.

Augusztus 27-én pörög majd a gipsy-ritmus, a Chico & The Gypsies elhozza a mediterrán tűzet és szenvedélyt! A Chico & The Gypsies margitszigeti koncertje egy olyan este, ahol határok nélkül zenélnek, ahol a ritmus összeköt – és ahol Magyarországon újra életre kel a mediterrán cigányzene. Engedje át magad a tűznek, a szenvedélynek és egy olyan koncertkalandnak, amely után garantáltan másképp látja majd a nyarat!

Jegyvásárlás

Margitszigeti Színház

[2025.08.25.]

