Berobbantják a klubszezont a rockerek!

A Decadancer csupán néhány éves zenekar, de komoly, rutinos, profi zenészek alkotják. Súlyos gitár riffekkel megtűzdelt zenét játszanak, helyenként szuggesztív gépi hangokkal fűszerezve, amely teljesen elvarázsolja a közönséget. Az új felállás professzionális megszólalást ígér.

Törzshelyüknek számít a Backstage Pub, amely nem csupán a csodálatos városligeti környezete miatt kuriózum, hanem azért is, mert a hazai klubéletben páratlan technikát és hangmérnöki kvalitást vonultat fel!



A Decadancer lassan kinövi a klubszínpadokat, de a Backstage Pub szeretete, a hely varázsa és a közönség atmoszférája mindig visszahúzza őket ide.



Az est másik fellépője az új dalokkal érkező The Juice zenekar! Az autonóm funkrock banda jónéhány sikeres és energikus fesztivál fellépésen van túl. Legutóbb augusztus 20-án láttuk őket egy kőbányai nagyszínpados fellépésen. Jön az új daluk magyar nyelven, de már előkészületben van a következő, őrült pörgésükből adnak tehát alapos ízelítőt.

Szeptember 20. 20:30: Decadancer, 22:00: The Juice a Backstage Pubban.





[2025.08.26.]