Egy lélegzetvételnyi szeánsz - megnéztük Jean-Michel Jarre koncertjét
Június 26-án az elektronikus zene iránymutatója, és eszenciája, Jean Michel Jarre tette nálunk újra tiszteletér a Budapest Arénában.
Bár kis csúszással kezdte a műsort a mester, de a látvány és a műsor, amit hallottunk tőle, kárpótolt minket.
Rögtön a klasszikusnak számító Oxygene dalok mixeivel indította a műsort, a látvány is elképesztő volt minden dalnál. A három gigantikus kivetítő mellett térben elrendezve több led oszlop vette körbe a DJ pultot a színpadon.
Ezeken a vizuális vetítés összhangban ment a kivetítőkkel és a lézer show-val.
Volt, amikor csodás női szempárok tekintettek ránk a zene ritmusára, vagy épp a lézersugarak jártak örömtáncot a zenére visszaverődve q led falakról is. Mivel a „robotok nem sírnak” ezért inkább táncra perdültek a dal alatt a zene ritmusára. A klasszikus Oxygene dalt több helyre is becsempészte Jean különböző részleteivel a dalnak, ami az adott dalhoz illeszkedett, ami a setlisten következett.
A közönség nem kis meglepetésére Edward Snowden is megjelent a kivetítőn az ismert információival a könyvéből illetve filmjéből.
Jean ezt követően kiemelte, hogy nem aggódik, hogy tért hódit a mesterséges intelligencia, mert, ahogy mindent, ezt is lehet jól is és rosszul is használni. Ha jól használjuk sosem fog helyettesíteni minket, embereket.
Folytatódott az elképesztő show, a kivetítőkön virtuális városok is megjelentek olykor, vagy épp több száz szempár, ami minket nézett távcsövön át. Ezután táncoló lábak ropták a kivetítőn Jean zenéjére, majd csillagos égbolt és lézershow látványa tárult elénk újra.
A ráadásban Jean kérte, hogy kapcsoljuk be a mobil telefon vakukat mindannyian, üzenve a világnak, miközben ő ezt a színpadról közvetíti.
Nagyon hálás a közönség szeretetéért. A végén az „epikus dalnál” a közönség már állva tapsolt, és a hátsó sorokból is előre szaladtak a leglelkesebbek.
Csodás este részesei lehettünk, köszönjük a szervezést a Broadway csapatának!
Balázs Adrienn
Setlist:
1. Les Chants Magnétiques 1
2. Epica-Oxygene
3. Oxymore
4. Sex in the Machine
5. Oxygene 2
6. Arpegiateur
7. Zoolookologie
8. Équinoxe 7
9. Zzero Gravity (Above & Beyond Remix)
10. The Architect
11. Exit
12. Révolution Industrielle 2
13. Robots Don't Cry (Movement 3)
14. Herbalizer
15. Oxygene (Part 19)
16. Équinoxe 4
17. Brutalism
18. 0xygène4 (Astral Projection Remix)
19. Epica
20. Stardust
21. Quatrieme Rendez-Vous
22. Les Chants Magnétiques 2
[2025.09.03.]