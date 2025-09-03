Egy lélegzetvételnyi szeánsz - megnéztük Jean-Michel Jarre koncertjét

Június 26-án az elektronikus zene iránymutatója, és eszenciája, Jean Michel Jarre tette nálunk újra tiszteletér a Budapest Arénában.

Bár kis csúszással kezdte a műsort a mester, de a látvány és a műsor, amit hallottunk tőle, kárpótolt minket.

Rögtön a klasszikusnak számító Oxygene dalok mixeivel indította a műsort, a látvány is elképesztő volt minden dalnál. A három gigantikus kivetítő mellett térben elrendezve több led oszlop vette körbe a DJ pultot a színpadon.

Ezeken a vizuális vetítés összhangban ment a kivetítőkkel és a lézer show-val.

Volt, amikor csodás női szempárok tekintettek ránk a zene ritmusára, vagy épp a lézersugarak jártak örömtáncot a zenére visszaverődve q led falakról is. Mivel a „robotok nem sírnak” ezért inkább táncra perdültek a dal alatt a zene ritmusára. A klasszikus Oxygene dalt több helyre is becsempészte Jean különböző részleteivel a dalnak, ami az adott dalhoz illeszkedett, ami a setlisten következett.

A közönség nem kis meglepetésére Edward Snowden is megjelent a kivetítőn az ismert információival a könyvéből illetve filmjéből.

Jean ezt követően kiemelte, hogy nem aggódik, hogy tért hódit a mesterséges intelligencia, mert, ahogy mindent, ezt is lehet jól is és rosszul is használni. Ha jól használjuk sosem fog helyettesíteni minket, embereket.

Folytatódott az elképesztő show, a kivetítőkön virtuális városok is megjelentek olykor, vagy épp több száz szempár, ami minket nézett távcsövön át. Ezután táncoló lábak ropták a kivetítőn Jean zenéjére, majd csillagos égbolt és lézershow látványa tárult elénk újra.

A ráadásban Jean kérte, hogy kapcsoljuk be a mobil telefon vakukat mindannyian, üzenve a világnak, miközben ő ezt a színpadról közvetíti.

Nagyon hálás a közönség szeretetéért. A végén az „epikus dalnál” a közönség már állva tapsolt, és a hátsó sorokból is előre szaladtak a leglelkesebbek.

Csodás este részesei lehettünk, köszönjük a szervezést a Broadway csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist:

1. Les Chants Magnétiques 1

2. Epica-Oxygene

3. Oxymore

4. Sex in the Machine

5. Oxygene 2

6. Arpegiateur

7. Zoolookologie

8. Équinoxe 7

9. Zzero Gravity (Above & Beyond Remix)

10. The Architect

11. Exit

12. Révolution Industrielle 2

13. Robots Don't Cry (Movement 3)

14. Herbalizer

15. Oxygene (Part 19)

16. Équinoxe 4

17. Brutalism

18. 0xygène4 (Astral Projection Remix)

19. Epica

20. Stardust

21. Quatrieme Rendez-Vous

22. Les Chants Magnétiques 2

[2025.09.03.]