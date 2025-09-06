2025. szeptember 6. | szombat | Zakariás nevenapja
 
"Egy új kedvenc dal a többi mellé" - itt a 4S Street újdonsága

Megjelent a 4S Street új dala: Tudom mire vársz

 

Szeptemberi premier

A 4S Street új száma, a „Tudom mire vársz” 2025. szeptember 3-án jelent meg. A felvételek a Billing Bodies Studióban készültek, a keverést és a zenei produceri munkát Horváth Gáspár (JumoDaddy) vállalta, a maszterelést pedig Szabó Szebasztián (Miracle Sound Studio) végezte. A klipet Albert Zoltán operatőr és Török Arnold vágó készítette.

Dalszöveg és mondanivaló

A dal szövege az elengedés, a továbblépés és a magány témáját járja körül őszinte, személyes hangon. Olyan gondolatokat fogalmaz meg, mint: „A távolból nézem én ahogy ölel a magány” és „Elmegyek messzire innen, a szavamat adom, hogy többé nem kell visszatérjek”. Ezek a sorok sok hallgató számára válnak átélhetővé.

A zenekar útja

A 4S Street a magyar zenei élet egyik legkarakteresebb, erdélyi kötődésű pop-rock formációja, akik tartalmas dalszövegekkel és átgondolt hangzással ismét figyelmet keltettek legújabb szerzeményükkel.

[2025.09.06.]

