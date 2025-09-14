Péter Bence új, grandiózus show-val tér vissza Budapestre

2026. október 10-én különleges zenei élmény várja a közönséget Budapesten: a világhírű zongoravirtuóz, Péter Bence az MVM Dome színpadán adja elő vadonatúj koncertműsorát.



Az új show nem csupán friss dalokkal és lenyűgöző zongorajátékkal, hanem minden eddiginél látványosabb vizuális világgal, színpadi megoldásokkal és egy titokzatos vendéggel is készül - ezzel garantálva, hogy ez lesz az év egyik legemlékezetesebb zenei eseménye.



A közönség ismét számíthat arra az egyedi, szuggesztív játékmódra, amely Bence védjegyévé vált - valamint a koncertjeire jellemző kreatív ötletekre és közönségbevonó momentumokra. A produkció látványvilága is új szintre lép: térhatású fénytechnika, interaktív vetítések és komplex színpadkép teszi teljessé az audiovizuális élményt.



A koncert egyik legizgalmasabb eleme a még titokban tartott meglepetés vendég, aki legalább akkora formátumú művész, mint maga Péter Bence. Az est során tehát két világsztár találkozása elevenedik meg a színpadon - egyedi együttműködésük garantáltan katartikus zenei pillanatokat hoz.



Péter Bence eddig több mint 50 országban, világhírű koncerthelyszíneken lépett fel, köztük a Sydney Operaházban, a London Palladiumban, a párizsi Le Grand Rex-ben, a torontoi Massey Hall-ban. Mostani hazatérése nem csupán egy újabb koncert, hanem mérföldkő a pályafutásában. Az MVM Dome ezúttal is tökéletes otthona lesz ennek az audiovizuális utazásnak, amely túlmutat egy klasszikus koncertélményen - ez egy összművészeti előadás lesz, ahol a zene, a látvány és az emberi kreativitás határtalanná válik.



A jegyek értékesítése szeptember 11-én elindul, és Péter Bence korábbi koncertjeihez hasonlóan várhatóan nagy lesz az érdeklődés, ezért érdemes résen lennünk.



