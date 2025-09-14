2025. szeptember 14. | vasárnap | Szeréna, Roxána nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Péter Bence új, grandiózus show-val tér vissza Budapestre

2026. október 10-én különleges zenei élmény várja a közönséget Budapesten: a világhírű zongoravirtuóz, Péter Bence az MVM Dome színpadán adja elő vadonatúj koncertműsorát.


Az új show nem csupán friss dalokkal és lenyűgöző zongorajátékkal, hanem minden eddiginél látványosabb vizuális világgal, színpadi megoldásokkal és egy titokzatos vendéggel is készül - ezzel garantálva, hogy ez lesz az év egyik legemlékezetesebb zenei eseménye.


A közönség ismét számíthat arra az egyedi, szuggesztív játékmódra, amely Bence védjegyévé vált - valamint a koncertjeire jellemző kreatív ötletekre és közönségbevonó momentumokra. A produkció látványvilága is új szintre lép: térhatású fénytechnika, interaktív vetítések és komplex színpadkép teszi teljessé az audiovizuális élményt.

A koncert egyik legizgalmasabb eleme a még titokban tartott meglepetés vendég, aki legalább akkora formátumú művész, mint maga Péter Bence. Az est során tehát két világsztár találkozása elevenedik meg a színpadon - egyedi együttműködésük garantáltan katartikus zenei pillanatokat hoz.

Péter Bence eddig több mint 50 országban, világhírű koncerthelyszíneken lépett fel, köztük a Sydney Operaházban, a London Palladiumban, a párizsi Le Grand Rex-ben, a torontoi Massey Hall-ban. Mostani hazatérése nem csupán egy újabb koncert, hanem mérföldkő a pályafutásában. Az MVM Dome ezúttal is tökéletes otthona lesz ennek az audiovizuális utazásnak, amely túlmutat egy klasszikus koncertélményen - ez egy összművészeti előadás lesz, ahol a zene, a látvány és az emberi kreativitás határtalanná válik.

A jegyek értékesítése szeptember 11-én elindul, és Péter Bence korábbi koncertjeihez hasonlóan várhatóan nagy lesz az érdeklődés, ezért érdemes résen lennünk. 

További információ: https://koncertpromo.hu/produkciok/peter-bence/

[2025.09.14.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]
gazda szolgáltatás [2025.09.10.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

"Távol álljon tőlünk, hogy ezt letagadjuk" - megszólalt a Malacka és a tahó frontembere
Berobbantják a klubszezont a rockerek!
Ezt hallanod kell, ha szeretsz elgondolkozni. Itt a Lerágott Körmök
Varga Miklós bevallotta: "Ehhez a nehéz pályához sok szerencse kell."
Mini-Kell a barátság koncert lesz a Muzikumban szeptember 19-én
A fal ára - újra színpadon a Kőműves Kelemen rockballada
T. Danny új dala a felrobbantotta a netet - a rajongók támogatják, de egyre többen aggódnak érte!
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Rebecca te örök!
Újra mozgásban - Dan Patlansky turnényitó koncertje Budapesten
Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban
Az Obscura a Suicidal Angels és a Sadist társaságában mutatja be új lemezét technikás death metal alakulat
Jegyek: Il Volo visszatér Budapestre - új világturnéval az MVM Dome-ban

Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
Az új színházi évad egyik újdonsága...

Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
2025.09.04-én első Budapest Parkos koncertjét adta a 4S Street...
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet
Kedvenc punk nagypapánk a Parkban - Billy Idol koncerten jártunk
Egy lélegzetvételnyi szeánsz - megnéztük Jean-Michel Jarre koncertjét 
A klasszikus thrash metal nagyágyúi a Barba Negraban
beszámolók még