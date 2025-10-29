2025. október 29. | szerda | Nárcisz nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Emlékezés és összefogás a Don-kanyarnál elesettekért

Egy különleges zenei alkotás született, melyben a magyar könnyűzenei és színházi élet kiemelkedő művészei fogtak össze, hogy a doni hősök előtt tisztelegjenek. Holnap fénye című dal, amely a doni hősök emlékének és a bajtársi összetartozás örök üzenetének állít emléket.

A mű különlegessége, hogy a szöveg a történelem egyik legsötétebb időszakát, a Don-kanyar tragédiáját idézi fel, mégis a remény, az összefogás és az emberi méltóság üzenetét hordozza.

A refrén himnikus ereje és a több generációt képviselő előadógárda együtt adnak olyan hatást, amely méltó módon szólítja meg a közönséget.

Zene: Szolnoki Péter
Szöveg: Rózsahegyi Barnabás
Ének: Sasvári Sándor, Varga Miklós, Szolnoki Péter, Miller Zoltán, Mészáros Tamás

A „Holnap fénye” nemcsak történelmi emlékezés, hanem üzenet a jelennek is: bár a múlt sokszor tele van fájdalommal és veszteséggel, a jövőt mindig a hit, az újrakezdés és az összetartozás ragyogja be.

Ezt üzeni a dal zárógondolata is:
„Könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.”

[2025.10.29.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.27.]
gazda szolgáltatás [2025.10.24.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
Rangos elismerést kapott a 45 éves Solaris együttes
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze
Egy év után, headliner turnén tér vissza az All For Metal
Ismert szerzők és első kísérletek a IV. Madách Musical Pályázaton
Phrenia: dal- és klippremier, és egy új zenekartag 
Életmű koncertre készül a magyar világsztár
Zene és koncepció kéz a kézben - Kintsugi: Theta EP és kisfilm premier
Christopher Cross először Budapesten
Ez érdekesnek ígérkezik - Western népdalok csendülnek fel

A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Október 8-án sok...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
beszámolók még