Emlékezés és összefogás a Don-kanyarnál elesettekért

Egy különleges zenei alkotás született, melyben a magyar könnyűzenei és színházi élet kiemelkedő művészei fogtak össze, hogy a doni hősök előtt tisztelegjenek. Holnap fénye című dal, amely a doni hősök emlékének és a bajtársi összetartozás örök üzenetének állít emléket.

A mű különlegessége, hogy a szöveg a történelem egyik legsötétebb időszakát, a Don-kanyar tragédiáját idézi fel, mégis a remény, az összefogás és az emberi méltóság üzenetét hordozza.

A refrén himnikus ereje és a több generációt képviselő előadógárda együtt adnak olyan hatást, amely méltó módon szólítja meg a közönséget.

Zene: Szolnoki Péter

Szöveg: Rózsahegyi Barnabás

Ének: Sasvári Sándor, Varga Miklós, Szolnoki Péter, Miller Zoltán, Mészáros Tamás

A „Holnap fénye” nemcsak történelmi emlékezés, hanem üzenet a jelennek is: bár a múlt sokszor tele van fájdalommal és veszteséggel, a jövőt mindig a hit, az újrakezdés és az összetartozás ragyogja be.

Ezt üzeni a dal zárógondolata is:

„Könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.”

[2025.10.29.]