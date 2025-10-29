Emlékezés és összefogás a Don-kanyarnál elesettekért
Egy különleges zenei alkotás született, melyben a magyar könnyűzenei és színházi élet kiemelkedő művészei fogtak össze, hogy a doni hősök előtt tisztelegjenek. Holnap fénye című dal, amely a doni hősök emlékének és a bajtársi összetartozás örök üzenetének állít emléket.
A mű különlegessége, hogy a szöveg a történelem egyik legsötétebb időszakát, a Don-kanyar tragédiáját idézi fel, mégis a remény, az összefogás és az emberi méltóság üzenetét hordozza.
A refrén himnikus ereje és a több generációt képviselő előadógárda együtt adnak olyan hatást, amely méltó módon szólítja meg a közönséget.
Zene: Szolnoki Péter
Szöveg: Rózsahegyi Barnabás
Ének: Sasvári Sándor, Varga Miklós, Szolnoki Péter, Miller Zoltán, Mészáros Tamás
A „Holnap fénye” nemcsak történelmi emlékezés, hanem üzenet a jelennek is: bár a múlt sokszor tele van fájdalommal és veszteséggel, a jövőt mindig a hit, az újrakezdés és az összetartozás ragyogja be.
Ezt üzeni a dal zárógondolata is: „Könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.”