Erkel Színház

Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical

Szenzációs hírt jelentett be a Szente Vajk vezette Erkel. A musicalek otthonaként megújult színház a 2026. őszén induló második évadjában tűzi műsorára a Broadway történetének egyik legnagyobb sikerdarabját, a világ egyik legnépszerűbb musicaljét, a Wickedet.

Most érkezett a hír, hogy a Broadwayn több mint 20 éve töretlen sikerrel futó Wicked musical magyarországi jogait megkapta az Erkel Színház, így itt lesz látható a 2026/27-es évadban - először hazai színházban - a Broadway történetének egyik legsikeresebb darabja.
 

 

A musical az Óz, a csodák csodája előzménytörténeteként, a gonosznak hitt zöld boszorkány, Elphaba életét állítja a középpontba. A Wicked egészen különleges történetet mesél el egy váratlan, ám annál mélyebb barátságról két fiatal nő között: a gyönyörű és népszerű Glindáról és a félreértett, zöld bőrű Elphabáról. A musical - 2003-as bemutatója óta - eddig mintegy 8500 előadást ért meg, ezzel az előkelő 4. helyet foglalja el a Broadwayn leghosszabb ideje futó darabok között, maga mögé utasítva olyan produkciókat, mint a Macskák, a Nyomorultak vagy a Mamma Mia!. A Wicked több mint 100 nemzetközi díjat nyert, és 23 ország több mint 100 városában adták elő. A musicalt 13 nyelvre fordították le, világszerte közel 65 millióan látták. A Wicked az egyik legkedveltebb és legsikeresebb zenés darab a világon, melynek népszerűségét növelte a 2024-ben készült és hatalmas sikert aratott filmváltozat, Ariana Grande és Cynthia Erivo főszereplésével.

Wicked zenéjét és dalszövegét Stephen Schwartz jegyzi, aki az európai színházi közönség számára a Godspell, a PippinA pék felesége és az Az éden gyermekei zenéjéről, valamint az Egyiptom hercege és a Notre Dame-i toronyőr animációs filmek színpadi adaptációiról is ismert. Ő írta a zenéjét és szövegét a My Fairy Tale és a Schikanader című, Európában bemutatott musicaleknek. További munkái közé tartozik a Disney Pocahontas és Bűbáj című filmjeinek szövegei, mindkettő Alan Menken zenéjével, valamint Leonard Bernstein Mass című művének szövegei, melyeket Bernsteinnel közösen írt. Díjai között három Oscar-díj, négy Grammy-díj és egy különleges Tony-díj található.

A musical szövegkönyvét, az eredeti, Gregory Maguire által írt regény alapján Winnie Holzman amerikai drámaíró, forgatókönyvíró, színésznő és producer írta, kinek nevéhez fűződik a My So-Called Life kultikus televíziós sorozat is.
 
Erkel Színház
 

[2025.09.26.]

Megosztom:

Szólj hozzá!
