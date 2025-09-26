Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot

Különleges eseményre került sor a hétvégén. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje a Velencei Filmfesztivál hat díja után Torontóban tartotta észak-amerikai premierjét. A rendezőnő hazaérkezése utáni első útja az ormánsági Sellyére vezetett, hogy a film negyedik főszereplője is megnézhesse az alkotást. A sellyei kastélyparkban található 200 éves ginkgo biloba fának, néhány meghívottnak és a háromezer fős település lakosainak vetítették a filmet az alkalomra installált mozitechnikával, a lehető legjobb minőségben. A vetítés előtt Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a fát ezentúl Csendes Barátnak fogják hívni, hamarosan egy réztáblát is felavatnak majd a forgatás és a világsiker emlékére. A budapesti közönség először a Mozinet Filmnapokon láthatja a Csendes barátot október 5-én, 19.30-tól a Puskin moziban, országosan 2026. januárjában kerül a hazai mozikba a Mozinet forgalmazásában.

Enyedi Ildikó alkotása három magányos ember találkozását meséli el egy egyetemi botanikus kert közepén álló ginkgo fával, három különböző időben. A filmben a fa több mint egy évszázadon keresztül tanúja a körülötte megfordulók életének, a civilizációs változásoknak. A film három ember főszereplője, Greta (Luna Wedler – alakításáért Velencében a legjobb feltörekvő színész díját kapta), az egyetem első női hallgatója, Hannes (Enzo Brumm), aki a 70-es évek diákmozgalmai közben próbálja megtalálni a saját helyét és Tony (Tony Leung Chiu-Wai) a középkorú agykutató, aki 2020-ban a kampuszon rekedt, egyaránt próbál kapcsolatot létesíteni a növényekkel, a tudomány segítségével igyekeznek megtalálni a közös nyelvet velük, hogy megértsék őket.

A magyarországi első vetítésen, Sellyén Enyedi Ildikó elmondta „Nagyon különleges ez az este, mert ritka, hogy az ember ilyen módon térhet vissza a „tetthelyre”. Napi 14-16 órákat töltöttünk itt el és izgultunk minden egyes forgatási napon, így most visszatérve, megdobban a szívünk.”

A Csendes barát témájához kapcsolódva, a vetítés előtt Görcz Andrea audioreaktív bemutatót tartott, amelynek keretében szenzorokat helyezett egy muskátlira és a ginkgo fa néhány levelére. Az interaktív bemutató keretében a nézők segítségével a szenzorok a növények elektromos jeleit hangokká alakították át. A növények vízhálózatát összekapcsolva a látogatók érintéssel szólaltathatták meg a szólamokat az élőlények vezetőképességét használva. Bera Viktor analóg fotós pedig, a film 1908-ban játszódó jelenetére utalva fekete-fehér, nagy formátumú portrékat készített a fáról és exkluzív vendégeiről. A vetítés után Veiszer Alinda vezetett Enyedi Ildikóval közönségtalálkozót.

Enyedi Ildikó nem véletlenül választotta a ginkgo bilobát filmje főszereplőjéül, hisz egy olyan fáról van szó, amelynek a közeli rokonai már 270 millió évvel ezelőtt, a perm korszakban is jelen voltak a Földön. Feltehetően, legelték a növényevő dinoszauruszok, majd később pihentek árnyékában a kardfogú tigrisek. Nagyon bonyolult a szaporodása, ennek is köszönhető, hogy a később megjelent növények csaknem kihalásra ítélték, a könnyebben szaporodó fák elvették az életterét. Az embernek köszönheti a túlélését, néhány példány átvészelt Kínában, innen terjesztették el dísznövényként az európaiak, szerte a világon, a 18. századtól kezdve. Mivel kártevői kipusztultak az elmúlt földtörténeti időszakokban, nagyon ellenálló, akár négyezer évig is elél. Bizonyos példányai még olyan pusztításokat is képes volt túlélni, mint a hirosimai atomtámadás. A világ legősibb fennmaradt fafaja, ugyanakkor egy magányos faj, hisz a növények országában már nincsenek élő rokonai. A ginkgót választották idén hazánkban Az év gyógynövényének, elsősorban az agy vérellátásának zavarából eredő, vagy degeneratív megbetegedései okozta memóriazavar, koncentrációképesség-csökkenés, demencia, szédülés és fülzúgás kezelésére javasolják.

Fotó: Szombathy András

[2025.09.26.]