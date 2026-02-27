2026. március 4. | szerda | Kázmér nevenapja
 
BETON - KURTA dal- és klippremier

Az idei esztendő első megmozdulásaként, új dallal, és egy hozzá készített videóklippel jelentkezett a hazai extrém / modern metal színtérre tavaly berobbanó BETON zenekar. A KURTA című dalról és a klipről Horváth István "Pityesz", a csapat frontembere mesélt.

 A "KURTA" a legfrissebb "szerelemgyermek" és egyben jelenleg a legnagyobb kedvenc is. Január elején álltunk neki a felvételeknek és két hét alatt el is készültünk vele. Ezt a dalt már hárman alkottuk meg Nabillel és Márkkal, a kezdetektől a dal végleges formájáig. A hangfelvétel keverését Horváth István  13/9 Stúdió (Blind Myself, Insane, Archaic, stb.) végezte, megalkotva az eddigi legdinamikusabb felvételünket. Vele dolgozunk tovább a "kettes" munkacímre keresztelt albumunk további felvételein is.
A videoklip forgatása a lehető "legegyszerűbb, de legnagyszerűbb" módon zajlott. A dalt 9 részletre vágtuk szét és a különböző részeket élőben, teljes hangerővel zúztuk el. Így számunkra is sokkal élőbb érzés volt az egész, tehát nem volt playback zenélés. Ezeket a részeket rögzítettük 6 kamerával.
Köszönjük szépen Terényi Robi (Óbuda  Terem) és Szinovál István (Piramis Technika) segítségét a megvalósításhoz!

A "KURTA" megszületése az elmúlt hónapok alatt történt tagcseréket is segítette, plusz motivációkat adva mindannyiunknak. Gyuri (basszusgitár) és Bazsi (gitár) érkezése a zenekarba, bár hirtelen történt, azonban a szorgalmukkal és a személyiségükkel, hamar kiegészítették és egységessé tették a zenekart. Ezt élőben is szeretnénk megmutatni a márciusi, 4 állomásos "kurta turné '26" keretein belül. - folytatta Pityesz.

A zenekar március 6-án kezdi az idei koncert szezont a budapesti BARhole-ban, ahol a Doomsday Trip zenekarral rombolnak egy nagyot. Ez a buli lesz a KURTA élő premierje is!

BETON:
Ványay Balázs - gitár
Karsheh Nabil - dob
Horváth István "Pityesz" - ének
Körmöczi György - basszusgitár
Kindák Márk - gitár

H-Music Hungary

[2026.02.27.]

