BETON - KURTA dal- és klippremier

Az idei esztendő első megmozdulásaként, új dallal, és egy hozzá készített videóklippel jelentkezett a hazai extrém / modern metal színtérre tavaly berobbanó BETON zenekar. A KURTA című dalról és a klipről Horváth István "Pityesz", a csapat frontembere mesélt.
A "KURTA" a legfrissebb "szerelemgyermek" és egyben jelenleg a legnagyobb kedvenc is. Január elején álltunk neki a felvételeknek és két hét alatt el is készültünk vele. Ezt a dalt már hárman alkottuk meg Nabillel és Márkkal, a kezdetektől a dal végleges formájáig. A hangfelvétel keverését Horváth István • 13/9 Stúdió (Blind Myself, Insane, Archaic, stb.) végezte, megalkotva az eddigi legdinamikusabb felvételünket. Vele dolgozunk tovább a "kettes" munkacímre keresztelt albumunk további felvételein is. A videoklip forgatása a lehető "legegyszerűbb, de legnagyszerűbb" módon zajlott. A dalt 9 részletre vágtuk szét és a különböző részeket élőben, teljes hangerővel zúztuk el. Így számunkra is sokkal élőbb érzés volt az egész, tehát nem volt playback zenélés. Ezeket a részeket rögzítettük 6 kamerával. Köszönjük szépen Terényi Robi (Óbuda • Terem) és Szinovál István (Piramis Technika) segítségét a megvalósításhoz!
A "KURTA" megszületése az elmúlt hónapok alatt történt tagcseréket is segítette, plusz motivációkat adva mindannyiunknak. Gyuri (basszusgitár) és Bazsi (gitár) érkezése a zenekarba, bár hirtelen történt, azonban a szorgalmukkal és a személyiségükkel, hamar kiegészítették és egységessé tették a zenekart. Ezt élőben is szeretnénk megmutatni a márciusi, 4 állomásos "kurta turné '26" keretein belül. - folytatta Pityesz.
A zenekar március 6-án kezdi az idei koncert szezont a budapesti BARhole-ban, ahol a Doomsday Trip zenekarral rombolnak egy nagyot. Ez a buli lesz a KURTA élő premierje is!
BETON: Ványay Balázs - gitár Karsheh Nabil - dob Horváth István "Pityesz" - ének Körmöczi György - basszusgitár Kindák Márk - gitár
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.