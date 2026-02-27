2026. március 4. | szerda | Kázmér nevenapja
 
Szenvedély és romantika - világhírű slágerek a Tenorok előadásában

Nagysikerű szlovákiai koncertsorozata után Magyarországra érkezik a Tenorok formáció, akik a Tenorok a női szívekért estjükön a legnagyobb klasszikusokkal varázsolják el a közönséget. Boncsér Gergely, Klein Ottokár, L’udovít Ludha és Vadász Dániel előadásában a játékos operettdallamokon és világhírű könnyűzenei slágereken túl felcsendülnek a legnépszerűbb operaáriák is. Az első magyarországi koncertre Szombathelyen kerül sor március 6-án.

A Tenorok a női szívekért est a szenvedély és romantika jegyében született, ahol a líra, az erő és az elegancia találkozik. A művészek széles zenei palettáról válogattak, így a koncert minden zenekedvelő számára tartogat meglepetéseket: a My Way és a Love Story könnyedsége, Kálmán Imre és Lehár Ferenc örökzöld, vidám melódiái, valamint az O Sole Mio nosztalgiája repíti el a nézőket a hétköznapokból. A népszerű dallamok mellett az operairodalom legszebb áriái is felcsendülnek, megmutatva a tenorhang sokszínűségét és kifejezőerejét.

A koncert megálmodója, Klemen Terézia olyan estét szeretett volna létrehozni, amelyben az ének ereje képes áthidalni a távolságot ember és ember között. Koncepciójában a harmóniára törekedett: a humor, az érzelmek és a szeretet adja a műsor alappilléreit, miközben a minőség mindvégig elsődleges szempont maradt. Az est nemcsak zenei élményt kínál, hanem valódi találkozást is – a művészek és a közönség közös, meghitt pillanatait.

A négy tenor eltérő zenei háttérrel és karakterrel érkezik a színpadra, ami különleges dinamikát ad az előadásnak. A klasszikus opera világából, az operett színpadáról és a könnyűzene területéről hozott tapasztalataik egymást erősítve teremtenek egységet. A szólisták nem csupán egymás mellett, hanem egymással együtt énekelnek: duettek, tercettek és közös finálék váltják egymást, így a koncert folyamatos zenei párbeszéddé válik.

Boncsér Gergely hosszú éveket töltött a hazai operaszínpadokon, a Budapesti Operettszínházban és a Magyar Állami Operaházban is fontos szerepeket énekelt. Nemzetközi közönség előtt is rendszeresen fellép különböző produkciókban és koncerteken. Legközelebb Bizet Carmenjében láthatja őt a magyar közönség a Szegedi Szabadtéri Játékokon, ahol Don Josét énekli majd.

Klein Ottokár szintén számos alkalommal megfordult már hazai és nemzetközi színpadokon: a prágai Nemzeti Színházban debütált, később a Magyar Állami Operaház és a Szlovák Nemzeti Színház tagja lett, majd több európai operaházban, köztük Bécsben, Dillingenben és Amszterdamban is vendégszerepelt.

Vadász Dániel karrierje a Budapesti Operettszínházból indult 2001-ben, majd 2003-ban a Magyar Állami Operaházban debütált, ahol előbb szólista, majd vendégszólista volt. Producerként és művészeti vezetőként számos nagysikerű klasszikus koncert és fesztivál fűződik a nevéhez – legutóbb a Bel Canto Akadémia és a 10. Színházi Olimpia –, 2025-től pedig a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Bár az utóbbi években művészi hivatása kicsit háttérbe szorult, a színpadtól sosem nem szakadt el teljesen, időről időre fellép klasszikus zenei koncerteken. Repertoárján olyan nagy klasszikusok szerepelnek, mint Mozart, Rossini vagy Donizetti áriái.

A Magyarországon talán kevésbé ismert Ľudovít Ludha a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház operaházának állandó szólistája, aki nemcsak Európában, hanem világszerte – így például Japánban, Argentínában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és számos európai országban is – koncertezett.

A Tenorok estje egyszerre ünnepe a női szíveknek és a zene iránti rajongásnak. A jól ismert dallamok új megvilágításba kerülnek, a virtuóz énektechnika pedig érzelemmel és közvetlenséggel párosul. A műsor célja, hogy minden generáció számára átélhető élményt nyújtson: legyen szó operabarátokról, operettkedvelőkről vagy a könnyedebb műfajok rajongóiról.

A március 6-i szombathelyi koncert a magyarországi turné első állomása, amely méltó folytatása a határon túli sikersorozatnak. A Tenorok előadása garantáltan felemelő, érzelemmel teli estét ígér – ahol a szenvedély, a romantika és a zene időtlen ereje találkozik.

A koncertre, amely az MMIK Népművészeti főiskolán (9700 Szombathely, Ady tér 5.) lesz látható.

Jegyvásárlás

[2026.02.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

