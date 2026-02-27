Szenvedély és romantika - világhírű slágerek a Tenorok előadásában

Nagysikerű szlovákiai koncertsorozata után Magyarországra érkezik a Tenorok formáció, akik a Tenorok a női szívekért estjükön a legnagyobb klasszikusokkal varázsolják el a közönséget. Boncsér Gergely, Klein Ottokár, L’udovít Ludha és Vadász Dániel előadásában a játékos operettdallamokon és világhírű könnyűzenei slágereken túl felcsendülnek a legnépszerűbb operaáriák is. Az első magyarországi koncertre Szombathelyen kerül sor március 6-án.

A Tenorok a női szívekért est a szenvedély és romantika jegyében született, ahol a líra, az erő és az elegancia találkozik. A művészek széles zenei palettáról válogattak, így a koncert minden zenekedvelő számára tartogat meglepetéseket: a My Way és a Love Story könnyedsége, Kálmán Imre és Lehár Ferenc örökzöld, vidám melódiái, valamint az O Sole Mio nosztalgiája repíti el a nézőket a hétköznapokból. A népszerű dallamok mellett az operairodalom legszebb áriái is felcsendülnek, megmutatva a tenorhang sokszínűségét és kifejezőerejét.

A koncert megálmodója, Klemen Terézia olyan estét szeretett volna létrehozni, amelyben az ének ereje képes áthidalni a távolságot ember és ember között. Koncepciójában a harmóniára törekedett: a humor, az érzelmek és a szeretet adja a műsor alappilléreit, miközben a minőség mindvégig elsődleges szempont maradt. Az est nemcsak zenei élményt kínál, hanem valódi találkozást is – a művészek és a közönség közös, meghitt pillanatait.

A négy tenor eltérő zenei háttérrel és karakterrel érkezik a színpadra, ami különleges dinamikát ad az előadásnak. A klasszikus opera világából, az operett színpadáról és a könnyűzene területéről hozott tapasztalataik egymást erősítve teremtenek egységet. A szólisták nem csupán egymás mellett, hanem egymással együtt énekelnek: duettek, tercettek és közös finálék váltják egymást, így a koncert folyamatos zenei párbeszéddé válik.

Boncsér Gergely hosszú éveket töltött a hazai operaszínpadokon, a Budapesti Operettszínházban és a Magyar Állami Operaházban is fontos szerepeket énekelt. Nemzetközi közönség előtt is rendszeresen fellép különböző produkciókban és koncerteken. Legközelebb Bizet Carmenjében láthatja őt a magyar közönség a Szegedi Szabadtéri Játékokon, ahol Don Josét énekli majd.

Klein Ottokár szintén számos alkalommal megfordult már hazai és nemzetközi színpadokon: a prágai Nemzeti Színházban debütált, később a Magyar Állami Operaház és a Szlovák Nemzeti Színház tagja lett, majd több európai operaházban, köztük Bécsben, Dillingenben és Amszterdamban is vendégszerepelt.

Vadász Dániel karrierje a Budapesti Operettszínházból indult 2001-ben, majd 2003-ban a Magyar Állami Operaházban debütált, ahol előbb szólista, majd vendégszólista volt. Producerként és művészeti vezetőként számos nagysikerű klasszikus koncert és fesztivál fűződik a nevéhez – legutóbb a Bel Canto Akadémia és a 10. Színházi Olimpia –, 2025-től pedig a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Bár az utóbbi években művészi hivatása kicsit háttérbe szorult, a színpadtól sosem nem szakadt el teljesen, időről időre fellép klasszikus zenei koncerteken. Repertoárján olyan nagy klasszikusok szerepelnek, mint Mozart, Rossini vagy Donizetti áriái.

A Magyarországon talán kevésbé ismert Ľudovít Ludha a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház operaházának állandó szólistája, aki nemcsak Európában, hanem világszerte – így például Japánban, Argentínában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és számos európai országban is – koncertezett.

A Tenorok estje egyszerre ünnepe a női szíveknek és a zene iránti rajongásnak. A jól ismert dallamok új megvilágításba kerülnek, a virtuóz énektechnika pedig érzelemmel és közvetlenséggel párosul. A műsor célja, hogy minden generáció számára átélhető élményt nyújtson: legyen szó operabarátokról, operettkedvelőkről vagy a könnyedebb műfajok rajongóiról.

A március 6-i szombathelyi koncert a magyarországi turné első állomása, amely méltó folytatása a határon túli sikersorozatnak. A Tenorok előadása garantáltan felemelő, érzelemmel teli estét ígér – ahol a szenvedély, a romantika és a zene időtlen ereje találkozik.

A koncertre, amely az MMIK Népművészeti főiskolán (9700 Szombathely, Ady tér 5.) lesz látható.

