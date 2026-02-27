Rekordjelentkezés volt idén a Hangadóra

Folytatódik a hazai könnyűzenei piacon egyedülálló Jägermeister Hangadó tehetséggondozó program, melyre idén rekordszámú jelentkezés érkezett. A Lábas Viki, iamyank és Vitáris Iván alkotta mentorcsapat öt kiválasztottja mellé a közönség is beszavazott egyet. Egy több napos szakmai munkát követően, március 12-én a Kassa hajón egy élő koncerten mutatkoznak be a program résztvevői.



A Jägermeister immár második alkalommal indította el az itthon egyedülálló Hangadó tehetséggondozó programot, melyet azért hívtak életre, hogy a felkért mentorok részvételével valós szakmai segítséget nyújtsanak a kiválasztott jelentkezőknek. A program azokat a zenészeket, producereket és kreatív zenei kollektívákat szólítja meg, akik már aktívan jelen vannak az underground szcénában és az éjszakai életben, de még nem jutottak el a szélesebb közönséghez. A program – a szervezők szándéka szerint - nem csupán egy tehetséggondozó, hanem egy közösségteremtő eseménysorozat is, amely a zenén keresztül hozza közelebb egymáshoz az alkotókat és a közönséget. A résztvevők a szakmai segítségen túl lehetőséget kapnak, hogy egy élő koncerten mutatkozhassanak be a nagyközönségnek. De a közös szakmai élet itt nem ér véget: a fellépés után a résztvevők széles körű kommunikációs és láthatósági támogatást kapnak, közös online és offline tartalmak készülnek velük, valamint a programot követően is fellépési lehetőségekhez juthatnak klubokban, zenei eseményeken és fesztiválokon.



A mentorcsapat három, eltérő zenei háttérrel rendelkező, ismert alkotóból áll: Lábas Viki, iamyank és Vitáris Iván segíti a szerencséseket, akik első lépésben egy háromnapos mentoring session-ön vesznek részt a budapesti Orange Stúdióban, ahol intenzív stúdiómunka és személyes mentorálás segíti őket a fejlődésben.

A majd 200 jelentkezőből idén is öt előadót választott ki a zsűri és egy pedig a közönség szavazatai alapján jutott be a programba. Eszerint a befutók közt van a hip-hop és az elektronika mezsgyéjén mozgó Kvantumhab, a jazz-t, a soul -t és a popot elegyítő Pati Piko, a neurofunk, technoid, jungle, techstep vertikumban alkotó CR21512, a népzenei ihletésű psych-rockot játszó Mürador, a trap, pop, r’n’b keverékét hozó tendo. A közönség kedvezményezettje pedig az elektronikus-alternatív pop műfajú Fannisza lett.



Most tehát indul a szakmai munka, melynek eredményét 2026. március 12-én láthatjuk a Kassa hajón.

Fotó: Oláh Péter

