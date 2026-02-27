Rekordjelentkezés volt idén a Hangadóra

2026. március 4. | szerda | Kázmér nevenapja
 
Folytatódik a hazai könnyűzenei piacon egyedülálló Jägermeister Hangadó tehetséggondozó program, melyre idén rekordszámú jelentkezés érkezett. A Lábas Viki, iamyank és Vitáris Iván alkotta mentorcsapat öt kiválasztottja mellé a közönség is beszavazott egyet. Egy több napos szakmai munkát követően, március 12-én a Kassa hajón egy élő koncerten mutatkoznak be a program résztvevői.
 

A Jägermeister immár második alkalommal indította el az itthon egyedülálló Hangadó tehetséggondozó programot, melyet azért hívtak életre, hogy a felkért mentorok részvételével valós szakmai segítséget nyújtsanak a kiválasztott jelentkezőknek. A program azokat a zenészeket, producereket és kreatív zenei kollektívákat szólítja meg, akik már aktívan jelen vannak az underground szcénában és az éjszakai életben, de még nem jutottak el a szélesebb közönséghez. A program – a szervezők szándéka szerint - nem csupán egy tehetséggondozó, hanem egy közösségteremtő eseménysorozat is, amely a zenén keresztül hozza közelebb egymáshoz az alkotókat és a közönséget. A résztvevők a szakmai segítségen túl lehetőséget kapnak, hogy egy élő koncerten mutatkozhassanak be a nagyközönségnek. De a közös szakmai élet itt nem ér véget: a fellépés után a résztvevők széles körű kommunikációs és láthatósági támogatást kapnak, közös online és offline tartalmak készülnek velük, valamint a programot követően is fellépési lehetőségekhez juthatnak klubokban, zenei eseményeken és fesztiválokon.

A mentorcsapat három, eltérő zenei háttérrel rendelkező, ismert alkotóból áll: Lábas Viki, iamyank és Vitáris Iván segíti a szerencséseket, akik első lépésben egy háromnapos mentoring session-ön vesznek részt a budapesti Orange Stúdióban, ahol intenzív stúdiómunka és személyes mentorálás segíti őket a fejlődésben.

A majd 200 jelentkezőből idén is öt előadót választott ki a zsűri és egy pedig a közönség szavazatai alapján jutott be a programba. Eszerint a befutók közt van a hip-hop és az elektronika mezsgyéjén mozgó Kvantumhab, a jazz-t, a soul -t és a popot elegyítő Pati Piko, a neurofunk, technoid, jungle, techstep vertikumban alkotó CR21512, a népzenei ihletésű psych-rockot játszó Mürador, a trap, pop, r’n’b keverékét hozó tendo. A közönség kedvezményezettje pedig az elektronikus-alternatív pop műfajú Fannisza lett. 

Most tehát indul a szakmai munka, melynek eredményét 2026. március 12-én láthatjuk a Kassa hajón.

Részletek itt

Fotó: Oláh Péter

[2026.02.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
