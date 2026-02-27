Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!

A német heavy metal úttörője, az ACCEPT 2026 végén egy nagyszabású európai turnéval ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, amely mérföldkőnek számít a zenekar rendkívüli, öt évtizedes pályafutásában.

A körút különleges vendégei a méltán neves Dynazty és a TAILGUNNER lesznek, a konvoj Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a BARBA NEGRAba.

1976-ban egy 16 éves gitáros, Wolf Hoffmann beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez és olyan korszakalkotó himnuszok után, mint a Balls to the Wall, a Restless and Wild vagy a Metal Heart, az ACCEPT a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását!



A 24 állomásos, nagyszabású európai arénaturné december 6-án érkezik a Barba Negra Red Stage-re. Ahogy Wolf fogalmazott:

"Felfoghatatlan, hogy az Accept 50. évét ünnepeljük... A rajongók évtizedeken át tartó támogatása lenyűgöző, alig várjuk, hogy ezt a történelmi mérföldkövet velük együtt éljük át!"



A jubileum apropójából a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, a budapesti koncerten pedig két kiváló csapat melegíti be a színpadot: a svéd melodic metal gépezet, a DYNAZTY, és a brit heavy metal új generációját képviselő TAILGUNNER.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA, a DECIBEL TOURING és az ADAM PARSONS ENTERTAINMENT bemutatja:

ACCEPT 50th Anniversary Tour 2026

2026.12.06. Budapest, Barba Negra Red Stage

Vendégek: Dynazty, Tailgunner

Kapunyitás: 18:00

Jegyek

[2026.02.27.]