Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!

A német heavy metal úttörője, az ACCEPT 2026 végén egy nagyszabású európai turnéval ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, amely mérföldkőnek számít a zenekar rendkívüli, öt évtizedes pályafutásában. 

A körút különleges vendégei a méltán neves Dynazty és a TAILGUNNER lesznek, a konvoj Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a BARBA NEGRAba. 

1976-ban egy 16 éves gitáros, Wolf Hoffmann beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez és olyan korszakalkotó himnuszok után, mint a Balls to the Wall, a Restless and Wild vagy a Metal Heart, az ACCEPT a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását!

A 24 állomásos, nagyszabású európai arénaturné december 6-án érkezik a Barba Negra Red Stage-re. Ahogy Wolf fogalmazott:
"Felfoghatatlan, hogy az Accept 50. évét ünnepeljük... A rajongók évtizedeken át tartó támogatása lenyűgöző, alig várjuk, hogy ezt a történelmi mérföldkövet velük együtt éljük át!"


A jubileum apropójából a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, a budapesti koncerten pedig két kiváló csapat melegíti be a színpadot: a svéd melodic metal gépezet, a DYNAZTY, és a brit heavy metal új generációját képviselő TAILGUNNER.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA, a DECIBEL TOURING és az ADAM PARSONS ENTERTAINMENT bemutatja:
ACCEPT 50th Anniversary Tour 2026
2026.12.06. Budapest, Barba Negra Red Stage
Vendégek: Dynazty, Tailgunner
Kapunyitás: 18:00
Jegyek

H-Music Hungary

 

[2026.02.27.]

