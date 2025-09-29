Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar

A szeptember 18-án debütált anyag koncertvideót dolgozott fel, ami a könnyűzene történetének országos szinten is meghatározott mérföldköve.

A debreceni székhelyű Bordó Sárkány idén 15 éves, a közönségkedvenc együttes az évfordulót nagyszabású, grandiózus koncert show-val ünnepelte a Kölcsey Központban a Debreceni Tavaszi Fesztiválon április 11-én, a város napján.

Az öt stúdióalbummal rendelkező csapat a teljes koncertet rögzítette, az előadás hanganyaga október 1-jén jelenik meg dupla koncert album formájában Főnix és Sárkány címmel. A koncert címe utalás arra, hogy a mérföldkőnek számító évforduló alkalmával a Bordó Sárkány visszatért a két mitikus lény, a Főnix és a Sárkány közös fészkébe, Debrecenbe.

A középkori világzene hazai éllovasa különleges, középkori és népi hangszerek egész garmadáját szólaltatta meg a színpadon. A lemezen mind a tíz korábbi zenekari tag és mellettük vendégzenészek; Bolyki Sára és Pércsi Sándor is közreműködött.

Az első koncertvideoklip premierje Magyar táncok címmel szeptember 18-án lesz a zenekar Youtube- csatornáján és közösségi oldalain. A klipben három magyar népdalt dolgoztak fel a Sárkányok a zenekarral jellemző sodró, dinamikus felfogásban. Olyan különleges hangszereket láthatunk és hallhatunk a felvételen, mint: magyar duda, középkori duda, középkori síp, koboz, citera, mandocello, hegedű és dob. A klip közreműködő tánccsoportja a Cívis Táncműhely.

A 15. jubileumi koncertet Budapesten is bemutatja a csapat október 24-én, a Barba Negrában. Az est másik fellépője a Dalriada zenekar lesz, akik Magvető című lemezbemutató koncertjükkel népszerűsítik vadiúj albumukat.

[2025.09.29.]