Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
Cinefonic 2025: filmzenei varázslat a Kongresszusi Központban
2025. november 29-én, szombaton 19:30-kor a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont a Cinefonic 2025 koncertnek, amely a BDZ védjegyévé vált, filmzenékből összeállított előadás.
A koncerten közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó) és a Budafoki Dohnányi Zenekar, vezényel Hollerung Gábor. Jegy.hu+1
???? Jegyek vásárlásához kattints ide:
Cinefonic 2025 – Jegyvásárlás
[2025.09.30.]