Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt Cinefonic 2025: filmzenei varázslat a Kongresszusi Központban 2025. november 29-én, szombaton 19:30-kor a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont a Cinefonic 2025 koncertnek, amely a BDZ védjegyévé vált, filmzenékből összeállított előadás. A koncerten közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó) és a Budafoki Dohnányi Zenekar, vezényel Hollerung Gábor. Jegy.hu+1 ???? Jegyek vásárlásához kattints ide:

Cinefonic 2025 – Jegyvásárlás [2025.09.30.] Megosztom: