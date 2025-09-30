2025. szeptember 30. | kedd | Jeromos nevenapja
 
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt

Cinefonic 2025: filmzenei varázslat a Kongresszusi Központban

2025. november 29-én, szombaton 19:30-kor a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont a Cinefonic 2025 koncertnek, amely a BDZ védjegyévé vált, filmzenékből összeállított előadás.

A koncerten közreműködik a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó) és a Budafoki Dohnányi Zenekar, vezényel Hollerung Gábor. Jegy.hu+1

???? Jegyek vásárlásához kattints ide:
Cinefonic 2025 – Jegyvásárlás

[2025.09.30.]

