Életmű koncertre készül a magyar világsztár

Így ünneplik a barátai a „magyar világsztárt” - Németh Gábor életmű koncert időpontja: 2025. november 14. MOMKult, Színházterem

„Akár egy lemezborítón olvasod vagy egy koncerten, a zenekar bemutatásakor hallod: a doboknál: Németh Gábor, biztos lehetsz abban, hogy páratlan élményben lesz részed! Közénk született zseni, akit, ha hagynak szabadon utazni, amikor még nem volt alapjog az útlevél, ma világsztár.. Velünk maradt és lemezek százain kápráztat el játékával. A tökéletesség határait túlfeszítő technikai tudása olyan eleganciával és azonnal felismerhető, csak rá jellemző, egyéni stílussal párosul, ami egyedivé teszi és kiemeli a dobos társadalom krémjéből. Játékát hallva kollégái is elismerően csettintenek: ez igen! Valódi példakép, aki tudását nem őrzi titokként, tanítványai ma a hazai élvonal sikeres dobosai. Én is miatta fogtam dobverőt tini koromban.” – ilyen kedves szavakkal ajánlja régi barátja, Rozsonits Tamás rockzenei szakíró, és a Moby Dick zenekar egykori dobosa Németh Gábor november 14-i életmű koncertjét.



Ráadásul a nagy napon – mikor az ünnepelt a szívéhez legközelebb álló zenekara, a Németh Gábor Project koncertjével koronázza meg hetven évét - a jó barátokból többen egyenesen a színpadon köszöntik majd. Hiszen zenésztársai, Tony Lakatos, Fekete-Kovács Kornél, Tornóczky Ferenc, Elek István, Kardos Norbert mellett, vendégként Alapi István, Mohai Tamás, és Csillag Endre is hangszert ragadnak a MOMKultban a kedvéért.

A Németh Gábor életműkoncertre érkező világhírű előadók névsora viszont ezzel még nem ért véget - az estén színpadra lép Gábor másik szívügye, a legendás SBB együttes is, vagyis az a progresszív lengyel trió, ami nagyban meghatározta a kelet-európai rockzene alakulását a hetvenes években.

További infó és jegyvásárlás:

https://momkult.hu/events/nemeth-gabor-project/

https://www.facebook.com/events/1354502582515786

[2025.10.16.]