2025. október 16. | csütörtök | Gál nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Életmű koncertre készül a magyar világsztár

Így ünneplik a barátai a „magyar világsztárt” - Németh Gábor életmű koncert időpontja: 2025. november 14. MOMKult, Színházterem

„Akár egy lemezborítón olvasod vagy egy koncerten, a zenekar bemutatásakor hallod: a doboknál: Németh Gábor, biztos lehetsz abban, hogy páratlan élményben lesz részed! Közénk született zseni, akit, ha hagynak szabadon utazni, amikor még nem volt alapjog az útlevél, ma világsztár.. Velünk maradt és lemezek százain kápráztat el játékával. A tökéletesség határait túlfeszítő technikai tudása olyan eleganciával és azonnal felismerhető, csak rá jellemző, egyéni stílussal párosul, ami egyedivé teszi és kiemeli a dobos társadalom krémjéből. Játékát hallva kollégái is elismerően csettintenek: ez igen! Valódi példakép, aki tudását nem őrzi titokként, tanítványai ma a hazai élvonal sikeres dobosai. Én is miatta fogtam dobverőt tini koromban.” – ilyen kedves szavakkal ajánlja régi barátja, Rozsonits Tamás rockzenei szakíró, és a Moby Dick zenekar egykori dobosa Németh Gábor november 14-i életmű koncertjét.

Ráadásul a nagy napon – mikor az ünnepelt a szívéhez legközelebb álló zenekara, a Németh Gábor Project koncertjével koronázza meg hetven évét -  a jó barátokból többen egyenesen a színpadon köszöntik majd. Hiszen zenésztársai, Tony Lakatos, Fekete-Kovács Kornél, Tornóczky Ferenc, Elek István, Kardos Norbert mellett, vendégként Alapi István, Mohai Tamás, és Csillag Endre is hangszert ragadnak a MOMKultban a kedvéért.

A Németh Gábor életműkoncertre érkező világhírű előadók névsora viszont ezzel még nem ért véget - az estén színpadra lép Gábor másik szívügye, a legendás SBB együttes is, vagyis az a progresszív lengyel trió, ami nagyban meghatározta a kelet-európai rockzene alakulását a hetvenes években.

További infó és jegyvásárlás:

https://momkult.hu/events/nemeth-gabor-project/

https://www.facebook.com/events/1354502582515786

[2025.10.16.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical
Kökény Attila & Rakonczai Viktor - Karácsonyi este, velünk: jegyek itt!
Októberben újra Budapesten az Arch Enemy! 

Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Gyilkos fordulatot öltő vacsora,...

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
beszámolók még