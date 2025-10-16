2025. október 16. | csütörtök | Gál nevenapja
 
Ez érdekesnek ígérkezik - Western népdalok csendülnek fel

Nóvé Soma - Western népdalok Budakalász, AlterPlacc 2025. október 17.

Nóvé Soma a kortárs magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb és legkarakteresebb előadója, zeneszerzője.

Neve elsősorban a pszichedelikus rockot játszó Middlemist Red frontembereként vált ismertté, de zenei pályafutása jóval szélesebb spektrumot ölel fel: alapító tagja a népzenei ihletésű, progresszív rockmuzsikával operáló MORDÁI zenekarnak, valamint a kísérletezőbb, elektronikus és egyben bluesos hangzásvilágban utazó Samurai Drive formációnak is.

Munkásságát a műfaji határok tudatos átlépése jellemzi - ezt a művészire fejlesztett, de mégis laza, otthonos eklektikát hozza el október 17-én pénteken a budakalászi AlterPlacc-beli koncertjére is.

További infó: https://www.facebook.com/events/3700574433568458

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/nove-soma-akusztik-az-alterplacc-klubban-181345

[2025.10.16.]

