Ez érdekesnek ígérkezik - Western népdalok csendülnek fel

Western népdalok csendülnek fel Nóvé Soma - Western népdalok Budakalász, AlterPlacc 2025. október 17.



Neve elsősorban a pszichedelikus rockot játszó Middlemist Red frontembereként vált ismertté, de zenei pályafutása jóval szélesebb spektrumot ölel fel: alapító tagja a népzenei ihletésű, progresszív rockmuzsikával operáló MORDÁI zenekarnak, valamint a kísérletezőbb, elektronikus és egyben bluesos hangzásvilágban utazó Samurai Drive formációnak is.



Munkásságát a műfaji határok tudatos átlépése jellemzi - ezt a művészire fejlesztett, de mégis laza, otthonos eklektikát hozza el október 17-én pénteken a budakalászi AlterPlacc-beli koncertjére is. További infó: https://www.facebook. com/events/3700574433568458



