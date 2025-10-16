2025. október 16. | csütörtök | Gál nevenapja
 
Rangos elismerést kapott a 45 éves Solaris együttes

Idén 45. születésnapját ünnepli a progresszív zenét játszó Solaris zenekar. Ebből az alkalomból megérdemelten ítélték nekik a Magyar Örökség Díjat.

 

 

A Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Böszörményi Gergely méltatásában kiemelte:

„Számtalan újságcikk és internetes kritika jelent meg a zenekarról világszerte, és szinte mindenhol csak szuperlatívuszokkal illetik zenéjüket. A Solaris sciense fiction ihletésű zenéje 45 éve etalon lett. Az újabb prog-rock zenekarokat általában a 70-es évek legnagyobbjaihoz hasonlítják: Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis, Emerson. Lake and Palmer, Jethro Tull  - most ebbe a sorba lépett be a Solaris. Akárhol zenélnek, vagy akár csak beszélnek róluk, mindig jó magyarnak lenni. A Solaris nemzetközileg is elismert zeneművészetével Magyarország jó hírét viszi el a világba.”

Innentől kezdve a Solaris együttes nevét az Aranykönyv őrzi, többek között, András Ferenc, Koltai Lajos, Kocsis Zoltán,Snétberger Ferenc, Fa Nándor, és Cziffra György társaságában.

A nemrég megjelent Marsbéli krónikák III. dupla CD zenei anyagát, a többi Marsbéli krónikák zenéivel együtt, 2026. márc.21-én mutatja be a Solaris a Várkert Bazárban.

[2025.10.16.]

