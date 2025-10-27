Újabb elismerést kapott Szörényi Levente, gratulálunk!

A díszpolgári címet Leidinger István, Pomáz polgármestere adta át október 23-án, a városi 1956-os megemlékezésen és díszünnepségen.

Az idén 80 éves, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas Szörényi Levente zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró a díszpolgári címet a pomázi Holdvilág-árok múltjának megismertetése, a területen végzett régészeti ásatások és kutatások anyagi támogatása, Pomáz és környékének ősmúltba nyúló történetét, régészeti kutatásait bemutató számos könyv szerkesztése, Pomáz hírnevének öregbítése elismeréseként kapta.

A méltatás szerint az elmúlt három évtizedben Szörényi Levente rendkívül sokat tett Pomáz múltjának feltárása és annak közkinccsé tétele érdekében. A honfoglalás millecentenáriumának – 1100. évfordulójának – alkalmából az Ő kezdeményezésére és támogatói közreműködésével épült meg a Klissza-dombon a Honalapítási Emlékmű. Az 1996-ban – Dúcz László által – létrehívott Honalapítási Emlékmű Egyesület Szörényi Leventét tiszteletbeli elnökének fogadta. Pomáz múltjával kapcsolatban több könyv kiadása is fűződik a nevéhez. 1998-ban jelent meg a "Holdvilágárok-Holtvilágárok" című kötet, amelyben Sashegyi Sándor régészeti kutatásait és írásait tette közzé a hagyaték alapján. 2000-ben létrehozta a Holdvilágárok Alapítványt, 2001-ben pedig újra megkezdődtek a ma is folyó ásatások, amelyeknek költségeit Szörényi Levente biztosítja évről évre. A második, Pomázhoz kapcsolódó könyve a "Legendák és valóság a Pilisben" 2011-ben jelent meg, amelynek egyik szerkesztője volt, és amely szintén Sashegyi Sándor kutatásai nyomán Pomáz és annak környékének ősmúltba nyúló régészeti történetét írja le. A Holdvilág-árok mellett külön fejezetben foglalkozik a Klisszával, a Lugi-dűlővel, a Csikóvárral, a Kő-heggyel, Kiskovácsival, a Szencsoval, a Szelistyével és a település körüli dűlőkkel. A könyv óriási siker volt, a hozzá kapcsolódó előadásokkal, könyvbemutatókkal az ország számos pontjára eljutott. Hazai és nemzetközi TV-csatornák egyaránt foglalkoztak az itt folyó kutatással, ilyen módon is öregbítve Pomáz hírnevét.

[2025.10.27.]