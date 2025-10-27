2025. október 27. | hétfő | Szabina nevenapja
 
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt

Schumann, Mendelssohn, Wagner és Ibert dalciklusaival mutatkozik be Ludovic Tézier francia bariton Julius Drake angol zongoraművész közreműködésével november 9-én a Magyar Állami Operaházban.

A Sztárestek zongorával idei évadnyitó koncertje Schumann A költő szerelme című ciklusával kezdődik. A Heine-versekre komponált 16 dal a beteljesült szerelem, a csalódás, a fájdalom és az álmok témakörét járja be - közölte a dalszínház az MTI-vel.

A szünet után Jacques Ibert 20. századi francia szerző Don Quijote énekei című ciklusa hangzik el. A négy dalt a szerző Georg Wilhelm Pabst osztrák rendező 1933-as Don Quijote című filmjéhez komponálta Fjodor Saljapin orosz basszista számára.

Az est zárásaként Wagner Wesendonck-dalok című ciklusa csendül fel, amelyet a szerző múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponált 1857 és 1858 között.

Jegyek itt

Ludovic Tézier napjaink legmagasabban jegyezett baritonjainak egyike, aki New York, London, Párizs, Berlin, Milánó és Bécs nagy operaházaiban, valamint a salzburgi és az aix-en-provence-i fesztiválon is visszatérő vendégnek számít - írták.

A Marseille-ből indult énekesnek a Plácido Domingo nevével fémjelzett Operalia Énekverseny hozta meg a nemzetközi áttörést, amelyen 1998-ban Erwin Schrott és Joyce DiDonato mellett ért el előkelő helyezést.

Az elmúlt három évtizedben elsősorban Verdi szerepeinek avatott előadójaként vált ismertté, de széles repertoárja Mozarttól Wagner, Csajkovszkij és Massenet művein át Pucciniig terjed.

Ludovic Tézier partnere az esten Julius Drake brit zongoraművész, a londoni Guildhall Zeneiskola professzora lesz, akivel az Operaház közönsége legutóbb Matthew Polenzani tenor dalestjén találkozhatott.

A díjnyertes lemezfelvételekkel rendelkező művész nemcsak a dalciklusokban lesz Tézier egyenrangú partnere, hanem Mendelssohn Dalok szavak nélkül című sorozatából két művet önállóan is megszólaltat, köztük a két énekhang párbeszédét idéző híres Duettót.

[2025.10.27.]

