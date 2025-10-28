Elment a legendás rádiós - nyugodjon békében!
A kiváló rádiós 92 évet élt.
"Elment Komjáthy György... Nincsenek szavak...
Ahogy gyermekei, Zoltán és Dóra írták:
Nagyon nehéz most fogalmazni...
Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt.
Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7 épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott.
Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk Apu. Szeretett Édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment.
Elmentél, de örökké velünk maradsz: Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán"
[2025.10.28.]