2025. október 28. | kedd | Simon, Szimonetta nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Elment a legendás rádiós - nyugodjon békében!

A kiváló rádiós 92 évet élt.

"Elment Komjáthy György... Nincsenek szavak...
Ahogy gyermekei, Zoltán és Dóra írták:
Nagyon nehéz most fogalmazni...
Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt.
Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7 épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott.
Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk Apu. Szeretett Édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment.
Elmentél, de örökké velünk maradsz: Komjáthy Dóra, Komjáthy Zoltán"

[2025.10.28.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.27.]
gazda szolgáltatás [2025.10.24.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jön a Siófoki Halfesztivál 2025
Pitti Katalin megható nyilatkozata: "Akármilyen fájó, mégis szép búcsú volt"
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Sting újra Budapesten
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze
Egy év után, headliner turnén tér vissza az All For Metal
Ismert szerzők és első kísérletek a IV. Madách Musical Pályázaton
Díjnyertes filmekkel, kultikus rendezőkkel csütörtökön kezdődik a 14. Szemrevaló Filmfesztivál
Az Oltári srácok visszatérnek - koncertmusical az Arénában!
Phrenia: dal- és klippremier, és egy új zenekartag 
Az amerikai forgatókönyvíró meglepte a Thália Színház társulatát
Zene és koncepció kéz a kézben - Kintsugi: Theta EP és kisfilm premier
Christopher Cross először Budapesten
Megjelent a Roadlegendák, legendás roadok kötet II. része - recenzió
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel

A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Október 8-án sok...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
beszámolók még