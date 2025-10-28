Furfangos mesével veszi kezdetét a gyermekelőadások sora a Békéscsabai Jókai Színházban

Puskás Dániel rendezi a Békéscsabai Jókai Színházban a négy előadásból álló gyermek- és ifjúsági bérletsorozat első előadását, a humoros, pörgős, de a megszokottól eltérő Furfangos mesét. A bemutató november 3-án lesz.

Az eredetileg Szép Bence humorista és bűvész tollából származó mű egy humoros, fordulatos történetet tár a nézők elé, amely bár mese, mégis különbözik annak megszokott fogalmától: a gonosz mostoha itt nem annyira gonosz, a sárkányt pedig szigorúan tilos legyőzni.

Puskás Dániel rendező a hétfői olvasópróbán az MTI-nek elmondta, az előadásban a poénok és a humor dominál, "de azért mégiscsak érezhető, hogy ez az előadás szól a barátságról, a szerelemről, mindarról, amit a mesék általában a gyerekeknek nyújthatnak".

A történet Kelekótya Kázmér királyfiról és hűséges szolgájáról és barátjáról, Eszes Andrásról szól, akik elhatározzák, hogy kiállva minden próbát, elnyerik a királylány kezét, akivel a királyfi majd boldogan élhet, míg meg nem hal. A történet dilemmáját az okozza, hogy Eszes András és Furfang Flóra, a királylány szerelmesek egymásba, így a szolgálónak a barátja és a szerelme iránti érzései között kell "libikókáznia" - mondta a rendező.

Puskás Dániel úgy fogalmazott:

kartondobozból is lehet lovagpáncél és egy farmerkantáros szoknya is lehet a hercegnő ruhája. Az alapvető koncepció az, hogy minden olyan elemekből álljon, amelyek egy gyerekszobában megtalálhatók.

A jelmezeket Kiss Kata álmodta meg, a karakterek fonalból készült hajakat viselnek majd, amely a mesehősöknek egyfajta játékfigura kinézetet kölcsönöz. Egyed Zoltán díszlettervei alapján pedig egy hatalmas mesekönyv elevenedik majd meg a színpadon.

Az előadásban elhangzó, műfajilag sokszínű dalok Tóth Gábor zeneszerző munkái, a koreográfiáért Mlinár Péter felel.

A zenés mesejáték főbb szerepeit Szász Borisz, Falusi Balázs Áron, a dalszövegeket is jegyző Lénárt László, Kristály Alexandra és Nánási-Veselényi Orsolya alakítják.

[2025.10.28.]