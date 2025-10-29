Érdekes klip érkezett: Legyen még egy kis nyár

A "Dr. Szuper Jogász” és a volt "Testőr" közös kombója a CowBoys

Már most nagy sikernek örvend a "Legyen még egy kis nyár" című dal

Elkészült a CowBoys együttes 2. klipje "Legyen még egy kis nyár!" címmel. Már az első kisfilmjük is nagy sikert aratott a közösségi médiában a "Részeg az út" - igazi falusi "vadnyugati csemege" - kicsit bolondos dalra sikeredett.

- Merész húzás ötvözni a zenei irányzatokat, de mi bevállaltuk. Régebben a biztonsági szakmában dolgoztam testőrként vagy éppen vagyonőrként. Aztán a 2000-es évek elején jött vissza az életembe a zene, de ehhez hozzájárult egy válás is 20 év után. Azóta pedig újrakezdtem, jelenleg boldog párkapcsolatban élek, zenélek. Az elmúlt szezonra sem panaszkodhatunk, hála Istennek sok koncertünk volt, sőt a „Legyen még egy kis nyár” új szerzeményünket már több mint százhatvan ezren tekintették meg - nyilatkozta Karacs Miklós, az együttes egyik énekese. A zenész kollégákat is meglepte az új stílus, de bíztatták a fiúkat, hogy "jó az irány."

A fiúk szinte azonnal aranylemezesek lettek, miután megjelent a "Részeg az út" - című daluk, és a koncert naptáruk is megtelt a nyárra. Dr. Szuper Géza - az együttes másik énekese - kinek a családi nevére is felkapja a fejét az ember, hiszen testvére a híres jégkorong világbajnok, Szuper Levente. Ő maga is jégkorongozott, de felhagyott a sportággal, és a zenét választotta.

- A Dr. a nevem előtt valódi, jogász vagyok, korábban évekig ügyvédként dolgoztam, de most szüneteltetem a tevékenységet, hogy száz százalékig a zenére tudjak koncentrálni. Tehát a talár helyett cowboy kalapot és western csizmát veszek fel, és a tárgyalótermek helyett a stúdió és a színpad a terepem - osztotta meg gondolatait Dr. Szuper Géza.

A két fős fiúcsapat nagy elánnal vágott neki a "Vadnyugati mulatósnak", legközelebb október 26-án találkozhatnak velük a rajongók Budapesten az Off Kulturban, ahol egy TV felvétellel egybekötött gálaműsor szereplői lesznek, ráadásul hivatalosan is átvehetik az első aranylemezüket. A rendezvényre mindenkit várnak sok szeretettel, a belépés ingyenes.

