2025. november 1. | szombat | Marianna nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Csikidám a parton - videóklipet kapott Szikora Róbert és a VALMAR nyári slágere

Szikora Róbert és a VALMAR visszatérő dalát most már klippel élvezhetjük

Szikora Robi következő albumának beharangozója, a VALMAR-ral közös Balatoni lány elképesztő sikereknek örvend. A trió úgy döntött, hogy a népszerű dal megérdemel egy csikidám életérzést felelevenítő videóklipet.  

Az R-GO legendás alapítója, valamint a Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó egy „western” hangzású újdonsággal tért vissza. A feszes tempójú dal hangulatában és mondanivalójában is a zene, a tánc, a szabadság, a hajnalig tartó bulizás és a felhőtlen balatoni éjszakák állnak a középpontban, melyek vélhetően sokakban keltenek majd nosztalgiát.

„Mikor a duettalbum ötlete megfogalmazódott bennem, nem is volt kérdés, hogy felkérjem a srácokat egy dalra. Természetesen a közös munkát az „Úristen” alapozta meg, és annak sikere biztatott engem is, hogy belevágjunk” – mesélte Szikora a „Balatoni lány” hátteréről, melyhez várhatóan szeptember elején egy nyarat idéző videóklip is érkezik majd.

Több dalkezdeményük is volt, és folyamatosan küldözgették a demókat egymásnak a művészek, mire meglett a befutó. Állításuk szerint nehezen döntötték el, milyen irányba induljanak, viszont nagyon elégedettek a végeredménnyel. Úgy érzik, hogy egy igazán szerethető szám született, amely reményeik szerint jól fog működni a koncerteken és a lejátszókon egyaránt.

„Az „Úristen”-nél nagyon jól megtaláltuk a közös fúziót, tökéletesen csatlakozott Robi, és ezzel az új ízzel csak emelte az egész dal színvonalát. Ezt az érzést szerettük volna most újra elkapni. De azért ez nem olyan egyszerű, mert magasra került a léc” – mondta Marics Peti, utalva arra, hogy az első közös slágerük hatalmas közönségkedvenc és már 63 millió feletti összjátszásnál jár.

Az újdonság egyben első előfutára a Máté Péter-díjas énekes tervezetten október elején debütáló ’Válogatott 11’ című lemezének, mely egy vadonatúj duettalbum 11 sztárvendéggel. Az R-GO énekes-frontembere olyan előadókat kért fel kollaborátornak, akik nagy hatást gyakoroltak rá, illetve akiket műfajuk legjobbjainak tart: a VALMAR duója mellett többek között Fenyő Miklós, Charlie és Rúzsa Magdi is hallható lesz. Az albumon három meglepő duett is helyet kap – a mesterséges intellgienciát segítségül hívva Robi énekel az egykori ikonnal, Zámbó Jimmyvel, valamint saját magával és édesapjával, a táncdalénekes Szikora Jenővel is. Édesapja még 1985-ben stúdióban énekelte fel a „Szeretlek is + nem is” című óriási R-GO slágert, melynek köszönhetően a meglévő felvételből tudták létrehozni a szívhez szóló vadonatúj verziót.

Az albumra még várni kell, de addig is pörgethető a  „Balatoni lány” hangulatos videóklipjével.

[2025.11.01.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.10.27.]
gazda szolgáltatás [2025.10.24.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Ez érdekesnek ígérkezik - Western népdalok csendülnek fel
El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze
Egy év után, headliner turnén tér vissza az All For Metal
Életmű koncertre készül a magyar világsztár
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
Ismert szerzők és első kísérletek a IV. Madách Musical Pályázaton
Phrenia: dal- és klippremier, és egy új zenekartag 
Zene és koncepció kéz a kézben - Kintsugi: Theta EP és kisfilm premier
Az Éj Eleganciája: Több mint musical
Lacuna Coil, Nonpoint koncert október végén
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Sari Schorr koncert - a New York-i énekesnő zenekara újra Budapesten.
Hungarica klippremier: Ismét magyar lett a magyar
A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról 
A szabadság és a felhőtlen életszeretet hirdetése - Rumparty: Új dallal tér vissza a Rumproof
Clucth, 1000mods, Bokassa: stoner rock ünnep december 5-én a Barba Negrában!
Nagy sikerrel debütált A piros esernyő a Kolibri felmondott művészeivel
Előrendelhető Bobo második nagylemeze! - Bodor Máté dalpremier: Glazing

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...

A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Október 8-án sok...
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Megnéztük Az utolsó vacsorát a Thália Színházban
Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
beszámolók még