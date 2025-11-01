Csikidám a parton - videóklipet kapott Szikora Róbert és a VALMAR nyári slágere

Szikora Róbert és a VALMAR visszatérő dalát most már klippel élvezhetjük

Szikora Robi következő albumának beharangozója, a VALMAR-ral közös Balatoni lány elképesztő sikereknek örvend. A trió úgy döntött, hogy a népszerű dal megérdemel egy csikidám életérzést felelevenítő videóklipet.

Az R-GO legendás alapítója, valamint a Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó egy „western” hangzású újdonsággal tért vissza. A feszes tempójú dal hangulatában és mondanivalójában is a zene, a tánc, a szabadság, a hajnalig tartó bulizás és a felhőtlen balatoni éjszakák állnak a középpontban, melyek vélhetően sokakban keltenek majd nosztalgiát.

„Mikor a duettalbum ötlete megfogalmazódott bennem, nem is volt kérdés, hogy felkérjem a srácokat egy dalra. Természetesen a közös munkát az „Úristen” alapozta meg, és annak sikere biztatott engem is, hogy belevágjunk” – mesélte Szikora a „Balatoni lány” hátteréről, melyhez várhatóan szeptember elején egy nyarat idéző videóklip is érkezik majd.

Több dalkezdeményük is volt, és folyamatosan küldözgették a demókat egymásnak a művészek, mire meglett a befutó. Állításuk szerint nehezen döntötték el, milyen irányba induljanak, viszont nagyon elégedettek a végeredménnyel. Úgy érzik, hogy egy igazán szerethető szám született, amely reményeik szerint jól fog működni a koncerteken és a lejátszókon egyaránt.

„Az „Úristen”-nél nagyon jól megtaláltuk a közös fúziót, tökéletesen csatlakozott Robi, és ezzel az új ízzel csak emelte az egész dal színvonalát. Ezt az érzést szerettük volna most újra elkapni. De azért ez nem olyan egyszerű, mert magasra került a léc” – mondta Marics Peti, utalva arra, hogy az első közös slágerük hatalmas közönségkedvenc és már 63 millió feletti összjátszásnál jár.

Az újdonság egyben első előfutára a Máté Péter-díjas énekes tervezetten október elején debütáló ’Válogatott 11’ című lemezének, mely egy vadonatúj duettalbum 11 sztárvendéggel. Az R-GO énekes-frontembere olyan előadókat kért fel kollaborátornak, akik nagy hatást gyakoroltak rá, illetve akiket műfajuk legjobbjainak tart: a VALMAR duója mellett többek között Fenyő Miklós, Charlie és Rúzsa Magdi is hallható lesz. Az albumon három meglepő duett is helyet kap – a mesterséges intellgienciát segítségül hívva Robi énekel az egykori ikonnal, Zámbó Jimmyvel, valamint saját magával és édesapjával, a táncdalénekes Szikora Jenővel is. Édesapja még 1985-ben stúdióban énekelte fel a „Szeretlek is + nem is” című óriási R-GO slágert, melynek köszönhetően a meglévő felvételből tudták létrehozni a szívhez szóló vadonatúj verziót.

Az albumra még várni kell, de addig is pörgethető a „Balatoni lány” hangulatos videóklipjével.

