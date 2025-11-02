Carson Coma újra odaszúr: az Isten, haza, család ironikusan reflektál a mai valóságra

Mi történik, ha egy ateista imádkozni kezd a turbulenciában? A Carson Coma új dalában élesen és ironikusan reflektál arra a pillanatra, amikor a félelem rádöbbent arra, hogy mennyi minden kimaradt az életből - és milyen könnyű hirtelen hinni, ígérni, megbánni, ha elég nagy a baj. A szám egyszerre személyes és társadalmi: egy belső monológ a zuhanás szélén, de közben görbe tükör is a hit, a hazafiság és a családi értékek közéleti felhasználásáról. A dal egy visualizerrel együtt érkezett, ami már betekintést nyújt a lemez arculati világába is.

“Egy repülőúton, főleg egy 45 perces Marosvásárhely-Budapest járaton szembetűnő, hogy mennyire könnyen tudunk szélsőségekben gondolkodni: az ateisták istenhívőkké, a vakmerőbbek aszkétákká, a visszafogottabbak pedig hirtelen szabadossá szeretnének válni. Az Isten, haza, család trió pedig valami olyasmi, amiben egy magamfajta huszonéves csak a jelszót látja, aminek rengeteg álságos ügyet köszönhetünk – egy olyat, ami emiatt annyira üressé vált, hogy egyáltalán nem tudom komolyan venni. Ezt a kiüresedett jelszót pedzegetjük a refrénben, miközben világossá válik, hogy vészhelyzetben még a magunkfajta huszonévesnek is kényelmesnek tűnhet erre a hármasra támaszkodni.” - meséli a dalról Héra Barnabás, a zenekar dobos-énekese.



Az áprilisban megjelent Libikókát most az Isten, haza, család követi, és már nem titok: ez a két single az új lemez előfutára. A Purgatórium november 28-án érkezik, Spotifyon már előzetesen menthető ezen a linken.





