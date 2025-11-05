Így vonul vissza az énekes-gitáros a színpadtól

A kilencvenes évek meghatározó zenekara volt a Géniusz. Oplasznik Péter frontember azóta is kiharapott jópár falatot a rockandroll tortájából a Géniusz és a Napkutya zenekarokkal. Most pedig szögre akasztja a Les Pault.

Befejezni pedig ugyanolyan vidáman, de érzelmesen szeretné, ahogy mindig is jelen volt a színpadon, ezért még utoljára lehet egy nagyot tombolni a legnagyobb slágereire!



Bár nem életmű koncert lesz, de a Napkutya legjobb dalain kívül pár Géniusz sláger is felcsendül, ami nem meglepő, hiszen a két zenekar tagjai között igen nagy az átfedés.



Aki Opit szeretné színpadon látni, az november 7-én a Barhole Pubban megteheti.

