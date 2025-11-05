2025. november 5. | szerda | Imre nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Így vonul vissza az énekes-gitáros a színpadtól

A kilencvenes évek meghatározó zenekara volt a Géniusz. Oplasznik Péter frontember azóta is kiharapott jópár falatot a rockandroll tortájából a Géniusz és a Napkutya zenekarokkal. Most pedig szögre akasztja a Les Pault.

Befejezni pedig ugyanolyan vidáman, de érzelmesen szeretné, ahogy mindig is jelen volt a színpadon, ezért még utoljára lehet egy nagyot tombolni a legnagyobb slágereire!

Bár nem életmű koncert lesz, de a Napkutya legjobb dalain kívül pár Géniusz sláger is felcsendül, ami nem meglepő, hiszen a két zenekar tagjai között igen nagy az átfedés.

Aki Opit szeretné színpadon látni, az november 7-én a Barhole Pubban megteheti.

[2025.11.05.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elkészült a főcímdala Herendi Gábor új romantikus vígjátékának!
Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!
Ez Tiszta Őrület - érdekes formában érkezik a népszerű játék!
As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
A redőny dilemmája: kézi vagy elektromos legyen?
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Hülyék háza - Még idén érkezhet a Stula Rock harmadik nagylemeze
Hungarica klippremier: Ismét magyar lett a magyar
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Clucth, 1000mods, Bokassa: stoner rock ünnep december 5-én a Barba Negrában!
A zene összeköt: Dalpremier az Alcohol zenekar novemberben érkező Rejtvény című albumáról 
"...ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez."
Az Éj Eleganciája: Több mint musical
Nagy sikerrel debütált A piros esernyő a Kolibri felmondott művészeivel
A Csendes barát január 29-én érkezik a hazai mozikba
Sari Schorr koncert - a New York-i énekesnő zenekara újra Budapesten.

Morcheeba örömzene a Barba Negrában
2025-ben másodszor látogatott hazánkba a Morcheeba...

Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
Október 2-án az olasz power/folk metal...
Megnéztük Koncz Zsuzsa Még 1 Aréna című koncertjét - képekkel
Dark-folk-death metal szeánsz a Barba Negraban - Dark Tranquillity koncerten jártunk
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
beszámolók még