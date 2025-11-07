Megnyílt a szeretet-kikötő: Kiss Kamilka elindította saját énekstúdióját

Kiss Kamilka, a Kamilka & Pesti Sikk karizmatikus énekesnője nemcsak a színpadon mozog otthonosan, hanem zenepedagógusként is aktív. Kamilka a napokban megnyitotta KamilkArt Stúdióját, ahol fiatal tehetségeket segít saját hangjuk megtalálásában. Az előadó több mint másfél évtizede tanít, és célja, hogy minden diákja önazonos, kreatív művésszé váljon. Kiemelten fontos számára a szeretetalapú közösségépítés.

A stúdió minden olyan fiatalnak szól, aki énekel vagy dalokat ír, és egy szeretetteljes, kreatív közegre vágyik. A jelentkezők szakmai énekórákon, intenzív hangképzési tréningeken, előadói attitűdfejlesztésen, zeneelmélet és kottaolvasás órákon vehetnek részt. Emellett ismert előadóktól tanulhatnak, és közösen készülnek nagyszínpadi koncertekre, élőzenekaros produkciókra.

„Az elmúlt 15 évben több állami és magán művészetoktatási intézményben dolgoztam, tanítottam, alkottam, emellett különböző kereskedelmi televíziókban, zenés színházakban voltam énektanár vagy szakmai vezető. A legfontosabb szakmai tapasztalatom és ars poeticám az, hogy a szabad kreativitásnak soha nem szabad gátat vetni. Nincs fontosabb annál, mint hogy egy általam mentorált művész megtalálja a saját hangját, kreativitását, művészi életformáját és kiteljesedését - bejárva a saját útját az én támogatásommal -, úgy, hogy végül nem az én történetemet, hanem a sajátját írja meg és énekli el.” – kezdte Kamilka lelkesen.

„A legfontosabb üzenet, amelyben a KamilkArt különbözik az általam jól ismert művészetoktatási intézményektől, iskoláktól és stúdióktól, az az, hogy itt egy őszintén támogató közösséget alkotunk. Olyat, amely a segítő kritikát is szeretettel és empátiával fogalmazza meg. Olyan közösséget hozunk létre, amely kimenti minden tehetséges fiatal művészt a divatosnak vélt megítélések és a fájdalmas kritizálásokkal kikövezett zsákutcákból, amelyeket mind jól ismerünk. A KamilkArt egy szeretet-kikötő, ahol mindenki önmaga lehet, megfogalmazhatja saját zenei arculatát és gondolatait. Senkit nem ítélünk el, nem bántunk, és nem szégyenítünk meg azért, mert nem a "standard" szerint gondolkodik vagy alkot. Ebben korszakalkotó a KamilkArt, ez a mi küldetésünk.” – zárta az énekesnő.

A programok különböző fókuszokkal épültek fel:

- Vocal Session: személyre szabott, professzionális hangképzés, egyéni coaching, versenyekre, castingokra, televíziós és rádiós szereplésekre való felkészítés, zenei arculat kialakítása.

- Studio Session: komplex, intenzív csoportos képzés, ahol a kreatív társakkal együtt dolgozva derül ki, ki előadóként, tanárként, háttérénekesként vagy szólistaként képzeli el magát.

- Premium Session: a Vocal és Studio Session kombinációja, teljes körű, egyéni és csoportos támogatással minden oldalról fejlesztve a zenei képességeket.

A stúdió csapatát neves szakemberek alkotják, többek között olyanok, mint Pély Barna, Szolnoki Péter, Kollányi Zsuzsi vagy éppen Bárány Anna.

A stúdió weboldala: https://kamilkart. hu/

