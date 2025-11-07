2025. november 7. | péntek | Rezső nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Kiss Kamilka

Megnyílt a szeretet-kikötő: Kiss Kamilka elindította saját énekstúdióját

Megnyitotta saját énekstúdióját Kiss Kamilka

 

Kiss Kamilka, a Kamilka & Pesti Sikk karizmatikus énekesnője nemcsak a színpadon mozog otthonosan, hanem zenepedagógusként is aktív. Kamilka a napokban megnyitotta KamilkArt Stúdióját, ahol fiatal tehetségeket segít saját hangjuk megtalálásában. Az előadó több mint másfél évtizede tanít, és célja, hogy minden diákja önazonos, kreatív művésszé váljon. Kiemelten fontos számára a szeretetalapú közösségépítés.

A stúdió minden olyan fiatalnak szól, aki énekel vagy dalokat ír, és egy szeretetteljes, kreatív közegre vágyik. A jelentkezők szakmai énekórákon, intenzív hangképzési tréningeken, előadói attitűdfejlesztésen, zeneelmélet és kottaolvasás órákon vehetnek részt. Emellett ismert előadóktól tanulhatnak, és közösen készülnek nagyszínpadi koncertekre, élőzenekaros produkciókra.

„Az elmúlt 15 évben több állami és magán művészetoktatási intézményben dolgoztam, tanítottam, alkottam, emellett különböző kereskedelmi televíziókban, zenés színházakban voltam énektanár vagy szakmai vezető. A legfontosabb szakmai tapasztalatom és ars poeticám az, hogy a szabad kreativitásnak soha nem szabad gátat vetni. Nincs fontosabb annál, mint hogy egy általam mentorált művész megtalálja a saját hangját, kreativitását, művészi életformáját és kiteljesedését - bejárva a saját útját az én támogatásommal -, úgy, hogy végül nem az én történetemet, hanem a sajátját írja meg és énekli el.” – kezdte Kamilka lelkesen.

„A legfontosabb üzenet, amelyben a KamilkArt különbözik az általam jól ismert művészetoktatási intézményektől, iskoláktól és stúdióktól, az az, hogy itt egy őszintén támogató közösséget alkotunk. Olyat, amely a segítő kritikát is szeretettel és empátiával fogalmazza meg. Olyan közösséget hozunk létre, amely kimenti minden tehetséges fiatal művészt a divatosnak vélt megítélések és a fájdalmas kritizálásokkal kikövezett zsákutcákból, amelyeket mind jól ismerünk. A KamilkArt egy szeretet-kikötő, ahol mindenki önmaga lehet, megfogalmazhatja saját zenei arculatát és gondolatait. Senkit nem ítélünk el, nem bántunk, és nem szégyenítünk meg azért, mert nem a "standard" szerint gondolkodik vagy alkot. Ebben korszakalkotó a KamilkArt, ez a mi küldetésünk.” – zárta az énekesnő.

A programok különböző fókuszokkal épültek fel:  
- Vocal Session: személyre szabott, professzionális hangképzés, egyéni coaching, versenyekre, castingokra, televíziós és rádiós szereplésekre való felkészítés, zenei arculat kialakítása.
- Studio Session: komplex, intenzív csoportos képzés, ahol a kreatív társakkal együtt dolgozva derül ki, ki előadóként, tanárként, háttérénekesként vagy szólistaként képzeli el magát.
- Premium Session: a Vocal és Studio Session kombinációja, teljes körű, egyéni és csoportos támogatással minden oldalról fejlesztve a zenei képességeket.

A stúdió csapatát neves szakemberek alkotják, többek között olyanok, mint Pély Barna, Szolnoki Péter, Kollányi Zsuzsi vagy éppen Bárány Anna.

A stúdió weboldala: https://kamilkart.hu/

[2025.11.07.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

As I Lay Dying - új feljezet, új dal, újra  Budapesten
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Egy felnövéstörténet vége - orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre
A redőny dilemmája: kézi vagy elektromos legyen?
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját

Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
A 2025-ös év nem szűkölködik...

Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
Szeptember 27-én Julian...
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
Morcheeba örömzene a Barba Negrában
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
beszámolók még