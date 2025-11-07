Új fejezet kezdődik: Charlie Puth visszatér a gyökerekhez

Charlie Puth némi hallgatás után 2026. március 6-án kiadja negyedik stúdiólemezét ’Whatever’s Clever’ címmel, melyről máris hallgatható az albumbeharangozó felvétel, a „Changes”.

Az amerikai énekes/dalszerző/producer korántsem nevezhető újoncnak az iparágban, melyet a 35 milliárd globális streaming is alátámaszt. A 2015-ben megjelent, Wiz Khalifa-val jegyzett „See You Again” hozta meg számára az áttörő és mindent elsöprő sikert, és karrierje azóta rakétaként ível felfelé. Nevéhez olyan gigahitek fűződnek, mint az „Attention”, a „We Don’t Talk Anymore feat. Selena Gomez”, a „One Call Away” vagy a „Marvin Gaye feat. Meghan Trainor”.

Charlie saját bevallása szerint most fordulóponthoz ért, és nemrég talált csak rá igazán önmagára. Az érkező korongot pedig ebből az örömteli felfedezésből, és életének legszínesebb időszakából nyert élmények táplálták. Az új korszak sokkal intimebb és személyesebb hangvételű lesz, stílusában is kissé eltávolodik a jól bevált poposabb hangzástól, és visszanyúl a zenei gyökerekhez, egy autentikusabb megszólalás felé.

A kiadvány első, „Changes” című ízelítőjét a hivatalos megjelenés előtt már több fórumon is bemutatta a világsztár: megvillantotta „Professor Puth” elnevezésű ingyenes, oktató jellegű minisorozatának egyik részében. Valamint élőben is előadta – korábbi slágerei mellett, több meglepetés vendéggel karöltve – a New York-i Blue Note Jazz Club-ban teltházas közönség előtt. A teljes zenekari felállás és a jazzes hangszerelés varázsa magát az előadót is elbűvölte, melyről az est folyamán így beszélt:

"Ezeket a dalokat eredetileg így kellett volna játszani. (..) Aztán mindenféle tanácsot kapsz mindenféle embertől, majd befested a hajadat, és hirtelen teljesen más ember lettél. Ma este tényleg csak én vagyok. Tíz évembe telt, mire rájöttem, de mindenkinek megvan a maga útja."

A slágergyanús újdonság egy időtlen, felemelő single, amely pontosan azt nyújtja, amiben Charlie Puth a legjobb: fülbemászó dallam, hangosan énekelhető refrén és a jellegzetes zongoraszóló. A nosztalgikus hangzású, synth-pop és R&B stílusú zeneszám a 80-as éveket idézi, mellyel olyan daloka emlékeztet, mint Steve Winwood „Higher Love” vagy Michael Jackson „Human Nature” című örökzöldje.

A „Changes” egy Charlotte Rutherford (Ashnikko, Ava Max) rendezte videóklippel együtt érkezett, mely játékosan utal a régmúlt, digitális előtti korszakra, valamint egy kedves cameo-szereplő, az énekes felesége, Brooke Sansone is feltűnik benne.

