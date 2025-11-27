Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok

Megkezdődött a jegyértékesítés a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os, újszegedi koncertprogramjára. Az exkluzív műsorszámok között ezúttal Geszti Péter, a Honeybeast, Horváth Charlie, Janza Kata és Gallusz Nikolett, Gubik Petra és a Molnár Dixieland Band estjei várják a látogatókat.

Hazánk legnagyobb múltú szabadtéri színháza, a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszabású Dóm téri műsorpalettája mellett ezúttal is sokszínű koncertkínálattal várja a napfény városának zenekedvelő közönségét.

Elsőként, július 1-jén az ezerarcú Geszti Péter érkezik a szegedi Erzsébet Ligetben elhelyezkedő színpadra. Az Artisjus- és eMeRTon-díjas rapper, dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, műsorvezető legutóbb a lehengerlő sikerű Ezeregy éjszaka world musical dalszövegírójaként vett részt a Szabadtéri Játékok életében, ezúttal viszont saját koncerttel látogat a napfény városába. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad műsorának bombasztikus nyitányául szolgáló estjén elhangzanak a régi és új Geszti-slágerek, egy pillanatra sem lankadó pörgés, frenetikus hangulat gondoskodik az életre szóló élményről.

Egy héttel később a Szegedről indult popszenzáció, a Tarján Zsófia-vezette Honeybeast lép színpadra. A Legnagyobb hős, Egyedül, Így játszom, Bódottá, Tele a szívem: csak néhány a legnagyobb slágerek közül, amelyekkel az együttes napjaink hangulatát, egy egész nemzedék mindennapi tapasztalatait önti fülbemászó, izgalmas dallamokba, elmés dalszövegekbe, utánozhatatlan, hol elégikus, hol eksztatikus zenei élményekbe. A Honeybeast ezúttal igazi közösségi élményre várja a Szabadtéri Játékok újszegedi színpadához érkezőket: Összhang című koncertsorozatának nagyszabású Fináléját tartja meg július 8-án. A szülővároshoz méltó, parádés megvalósítás, különleges meglepetések és persze a legjobb Honeybeast-dalok teremtenek majd új összhangot az újszegedi fák ölelésében.

Természetesen 2026-ban folytatódik a magyar könnyűzenei legendák sora, akik egy-egy exkluzív koncerttel örvendeztetik meg az újszegedi színpad közönségét: újabb művész érkezik, akit valószínűleg minden hazai zeneszerető ember ismer. Zenész, a rock, a dzsessz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, trombitás: Horváth Charlie. A Liszt Ferenc- és számos egyéb díjjal kitüntetett zenész több mint hatvan éve áll a mikrofon mögött, harminc éve szólóban, immár elsősorban énekesként nyűgözi le népes rajongótáborát. Július 22-én tőle megszokott hangulattal, feledhetetlen show-val várja a közönséget a Szegedi Szabadtéri Játékok koncertjén.

Őt két csodálatos színésznő követi, akik neve az utóbbi években egybeforrt a Szegedi Szabadtérivel, és most új formációban kápráztatja el a nézőket. Július 29-én Janza Kata és Gallusz Nikolett nagyszabású ABBA show-ja egyedülálló színvonalon, zenekari kísérettel szólaltatja meg a svéd együttes ikonikus slágereit, csillogó látvánnyal, szórakoztató átkötésekkel a 70-es évek diszkókorszakába visszarepítve a közönséget.

Augusztus 5-én újabb sztár lép színre, aki most Dóm téri musicalhősnő helyett önálló előadóművészként jelenik meg a Szabadtérin. A Junior Prima-, Honthy-, Kránitz Lajos-, Petőfi Zenei díjas Gubik Petra „Mi van a zsebemben?” című koncertjén felcsendülnek kedvenc dalai, amelyek meghatározták eddigi életútját. A négyfős, akusztikus zenekari hangzásra felépített koncert-estet ezúttal egy vonósnégyes formáció egészíti ki a zöldövezeti újszegedi színpadon, ahol Gubik Petra saját gondolataival, verseivel, dalaival, történeteivel, egyedi feldolgozásokkal, szerepjátszás nélkül áll a közönség elé. A különleges élményt fokozza, hogy az est folyamán Szlávik Ágnes grafikus, képzőművész élő homokrajzot készít minden számhoz, amelyet a háttérbe kivetítve csodálhatnak meg a nézők.

Végezetül, augusztus 12-én a dzsesszműfaj legjelesebb hazai képviselői adnak izgalmas Dixieland Gálát Újszegeden. Együtt és külön-külön is elkápráztatja majd a közönséget a magyar tradicionális dzsessz-élet talán legpatinásabb együttese, a Budapest Ragtime Band, a „békebeli” magyar filmzenék feldolgozásaival híressé vált, Bényei Tamás vezette Hot Jazz Band, valamint Szeged büszkesége, a több mint hatvanéves Molnár Dixieland Band. Szólóénekesként az Artisjus-díjas Falusi Mariann és az eMeRTon- és Máté Péter-díjas Szulák Andrea teszi teljessé a nemzetközi porondon is elismert hazai nagyságokat felsorakoztató est programját. A koncert zenei rendezője dr. Molnár Gyula. A lenyűgöző zenei teljesítmények, vérpezsdítő dallamok, virtuóz muzsika és a kirobbanó hangulat garantált!

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon így 2026-ban hat változatos, de egyformán színvonalas koncert biztosítja a gondtalan ám minőségi szórakozást, amelyek között lesz dzsessz, rap, diszkó, blues, pop, páratlan műfaji találkozások, bulihangulat és meghitt pillanatok, a könnyűzenei és zenés színházi élet legjobbjainak előadásában. Aki nem szeretné elszalasztani az emlékezetes esteket, már megválthatja jegyét a Szegedi Szabadtéri Játékok online felületén, a szegedi Fesztivál jegyirodában, vagy az Interticket országos hálózatán keresztül.

