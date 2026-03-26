A Placebo Budapesten is megünnepli 30 éves jubileumát

A kultikus brit zenekar idén ünnepli debütáló lemeze 30. évfordulóját, a jubileum apropójából pedig bejelentették az album átdolgozását Placebo RE:CREATED címmel és egy ünnepi turnét is, ahol a Placebo és a Without You I’m Nothing dalai lesznek a középpontban. Brian Molko és csapata 10 év után koncerteznek ismét Budapesten, november 13-án, a Budapest Arénában.

Harminc éve, 1996-ban, a britpop korszak dübörgésekor jelent meg a Placebo áttörést jelentő debütáló albuma, amely éles ellentétben állt az akkor uralkodó kulturális hangulattal. Míg a brit gitárzene jelentős része a macsóbb attitűdöt és a nemzeti identitást képviselte, addig a Placebo az első pillanattól egy provokatívabb, konfrontatívabb hangvételt képviselt. A dalok őszintén foglalkoztak a szexualitás, az androgünitás, a függőség és az elidegenedés témáival – oly módon, ahogy akkoriban ritkán lehetett hallani a mainstream rockban -, ezzel a zenekar generációja egyik legegyedibb hangjává vált.

Harminc évvel később a Placebo RE:CREATED új nézőpontból tér vissza ehhez a meghatározó albumhoz. Az új lemez az eredeti tíz dal átdolgozott és kibővített változatait tartalmazza, valamint két bónusz számot is az eredeti kiadásból. A felvételek azt tükrözik, hogyan változtak ezek a dalok évtizedeken át, a koncertek során, miközben megőrzik az eredeti nyersanyag szellemiségét. A számok között megtalálhatók az olyan ikonikus felvételek, mint a Nancy Boy és a 36 Degrees, amelyek hozzájárultak a Placebo hírnevének megteremtéséhez a dalszövegeik és a műfajokon átívelő hangzásuk révén. Az új felvételek felerősítik azt az energiát és attitűdöt, amely az eredetieket is emlékezetessé tette, miközben tükrözik a zenekar fejlődését és azóta gyűjtött tapasztalatait. Az album 2026. június 19-én jelenik meg az Elevator Lady Ltd gondozásában, az AWAL-on keresztül.

A zenekar így nyilatkozott az albumról:

„Ezt a lemezt afféle rendezői változatként fogjuk fel. Nem a nulláról készítettük újra. Visszanyúltunk az eredeti mesterszalagokhoz, és belevittük azt a 30 évnyi élő tapasztalatot, amit ezeknek a daloknak az előadása során szereztünk. Ez a projekt arról szólt, hogy végre befejezzük a lemezt, hangzásában áthozzuk a 21. századba, miközben megőrizzük az eredeti integritását és szellemiségét. Nem arról van szó, hogy javítani akartunk rajta – nincs vele semmi baj –, hanem arról, hogy teljessé tegyük. Amikor az első albumot készítettük, még nem rendelkeztünk azzal a tapasztalattal és stúdióismerettel, hogy teljesen megvalósítsuk azt, ami a fejünkben volt. Az évek során a dalok a színpadon saját életre keltek: fejlődtek, formálódtak, és valahogy önmagukat is kiteljesítették. Ez annak az ünneplése, ahonnan indultunk, és egy találkozási pont aközött, akik akkor voltunk, és akik ma vagyunk. Egy módja annak, hogy tiszteletben tartsuk azt az ártatlanságot, miközben hagyjuk, hogy a dalok a jelenlegi zenekar mértékével, magabiztosságával és energiájával létezzenek.”

Amikor 1996-ban a Placebo feltűnt a színen, esztétikájuk és dalszövegeik kihívást jelentettek a brit rockkultúra számára. Vizuális identitásuk – tudatosan kétértelmű, glamúros és provokatív – szembement a hagyományos nemi szerepekkel és a férfiasságról alkotott elképzelésekkel egy olyan időszakban, amikor ezek a témák ritkán bukkantak fel a mainstremben. Ezzel a Placebo teret nyitott egy másfajta alternatív hang számára, amely mélyen rezonált azokkal a hallgatókkal, akik kívülállónak érezték magukat a kulturális fősodorban – és amelyre a mai napig sok kortársuk hivatkozik.

A lemezmegjelenést követően a Placebo egy nagyszábású brit és európai arénaturnéra indul, hogy megünnepelje ezt a mérföldkőnek számító évfordulót. A zenekar az első két albumuk – azaz a Placebo és a Without You I’m Nothing – dalait játssza, köztük olyan számok is felcsendülnek majd, amelyeket több mint 20 éve nem adtak elő élőben. A 36 állomásos turné Portugáliában indul, majd végighalad Európán és az Egyesült Királyságban zárul. Az állomások közül Budapest sem marad ki: a zenekar 10 év után tér vissza Magyarországra, hogy velünk is megünnepeljék az elmúlt 30 évet november 13-án, a Budapest Arénában.

A teljes körű jegyértékesítés március 27-én, 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

PLACEBO RE:CREATED TRACKLIST:

Come Home Teenage Angst Bionic 36 Degrees Hang On To Your IQ Nancy Boy I Know Bruise Pristine Lady of the Flowers Swallow Drowning By Numbers H.K. Farewell

A Placebo RE:CREATED lemez előrendelése március 18-án indult, az albumot különféle fizikai kiadásokban lehet majd beszerezni a kazettától a CD-n át a vinyl-ig.

[2026.03.26.]